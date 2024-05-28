Свердловчане рассказали, как пожарные чудом отстояли их дом в полыхающей деревне

Один из домов в эпицентре пожара в деревне Березовке (Свердловская область), где уничтожило десять зданий, спасатели смогли отстоять благодаря небольшому водоему, находящемуся рядом. Об этом URA.RU рассказали владельцы спасенного жилища.
«Дома слева и справа от нашего сгорели, а наш просто чудом спасли пожарные. Напротив в канаве есть водоемчики небольшие, спасатели оттуда качали воду и тушили нашу крышу. Мы, конечно, им тоже помогали. Просто чудом отстояли наш дом!» — поделилась свердловчанка.
Пожар вспыхнул днем 28 мая. Огонь уничтожил десять домов. Никто из односельчан не пострадал, однако несколько семей лишись крова. Жители считают, что пожар мог начаться из-за брошенной непотушенной сигареты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!