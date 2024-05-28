28 мая 2024

Свердловчане рассказали, как пожарные чудом отстояли их дом в полыхающей деревне

Спасти горящий дом в деревне Березовке помог маленький водоем
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в селе Березка
Некоторые дома огонь уничтожил полностью Фото:

Один из домов в эпицентре пожара в деревне Березовке (Свердловская область), где уничтожило десять зданий, спасатели смогли отстоять благодаря небольшому водоему, находящемуся рядом. Об этом URA.RU рассказали владельцы спасенного жилища.

«Дома слева и справа от нашего сгорели, а наш просто чудом спасли пожарные. Напротив в канаве есть водоемчики небольшие, спасатели оттуда качали воду и тушили нашу крышу. Мы, конечно, им тоже помогали. Просто чудом отстояли наш дом!» — поделилась свердловчанка.

Пожар вспыхнул днем 28 мая. Огонь уничтожил десять домов. Никто из односельчан не пострадал, однако несколько семей лишись крова. Жители считают, что пожар мог начаться из-за брошенной непотушенной сигареты.

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Один из домов в эпицентре пожара в деревне Березовке (Свердловская область), где уничтожило десять зданий, спасатели смогли отстоять благодаря небольшому водоему, находящемуся рядом. Об этом URA.RU рассказали владельцы спасенного жилища. «Дома слева и справа от нашего сгорели, а наш просто чудом спасли пожарные. Напротив в канаве есть водоемчики небольшие, спасатели оттуда качали воду и тушили нашу крышу. Мы, конечно, им тоже помогали. Просто чудом отстояли наш дом!» — поделилась свердловчанка. Пожар вспыхнул днем 28 мая. Огонь уничтожил десять домов. Никто из односельчан не пострадал, однако несколько семей лишись крова. Жители считают, что пожар мог начаться из-за брошенной непотушенной сигареты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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