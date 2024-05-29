Украина атакует Россию американским оружием: карта СВО на 29 мая

AFP: ВСУ атакуют территории РФ американским оружием

29 мая 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Украина использует американское и другое западное вооружение для атаки по территории РФ, переодет AFP Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина наносит удары по российским территориям американским и другим западным оружием. Это происходит на фоне споров стран Евросоюза и США о целесообразности применения данного вооружения по России. Такие удары были зафиксированы под Краснодаром, а также на приграничных территориях РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Удары ВСУ по приграничным территориям Вечером 28 мая Украина вновь предприняла попытку атаки по приграничной Белгородской области. В Минобороны РФ подчеркнули, удар был нанесен управляемой французской авиационной бомбы «Hammer». Средства противовоздушной обороны сбили его, а также снаряд реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Кроме того Киев наносит удары по России американским оружием. Об этом пишет агентство «Франс Пресс» (AFP). Отмечается, что такое оружие было использовано по атакам по Краснодарскому краю в мае. Донецкое направление Операторы ударных FPV-дронов уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на донецком направлении. В поражении объектов участвовали солдаты из группировки «Юг». Причем, склады и украинские объекты были поражены как на открытой местности, так и в укрытиях. ВСУ за сутки совершили семь атак по населенным пунктам в ДНР. Легенда карты Карта URA.RU Херсонское направление Российские операторы дронов морской пехоты Северного флота уничтожили пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава военных из подразделения «Днепр» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на данном направлении. Запорожское направление Экипажи штурмовой российской авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских войск. В операции участвовали подразделений группировки «Восток». Армия России штурмует центр Старомайорского на времевском выступе, между Запорожской областью и ДНР. Харьковская область В Харьковской области с вечера 28 мая действует воздушная тревога. Также она действовала в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Российские военные продолжают наступать под Харьковым. В настоящий момент они атакуют в районе Степовой Новоселовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина наносит удары по российским территориям американским и другим западным оружием. Это происходит на фоне споров стран Евросоюза и США о целесообразности применения данного вооружения по России. Такие удары были зафиксированы под Краснодаром, а также на приграничных территориях РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Вечером 28 мая Украина вновь предприняла попытку атаки по приграничной Белгородской области. В Минобороны РФ подчеркнули, удар был нанесен управляемой французской авиационной бомбы «Hammer». Средства противовоздушной обороны сбили его, а также снаряд реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Кроме того Киев наносит удары по России американским оружием. Об этом пишет агентство «Франс Пресс» (AFP). Отмечается, что такое оружие было использовано по атакам по Краснодарскому краю в мае. Операторы ударных FPV-дронов уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на донецком направлении. В поражении объектов участвовали солдаты из группировки «Юг». Причем, склады и украинские объекты были поражены как на открытой местности, так и в укрытиях. ВСУ за сутки совершили семь атак по населенным пунктам в ДНР. Российские операторы дронов морской пехоты Северного флота уничтожили пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава военных из подразделения «Днепр» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на данном направлении. Экипажи штурмовой российской авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию украинских войск. В операции участвовали подразделений группировки «Восток». Армия России штурмует центр Старомайорского на времевском выступе, между Запорожской областью и ДНР. В Харьковской области с вечера 28 мая действует воздушная тревога. Также она действовала в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Российские военные продолжают наступать под Харьковым. В настоящий момент они атакуют в районе Степовой Новоселовки.