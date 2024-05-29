Автосалон не смог продать внедорожник арестованного замминистра обороны

Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший ранее экс-супруге бывшего заместителя обороны Тимура Иванова, осужденного за взятки. Ранее этот автомобиль был выставлен на торги, но затем снят с продажи. На данное авто наложен арест.
«Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем. У нас был покупатель, который был готов купить», — сказали в автосалоне журналистам РИА Новости. Автомобиль мало того, что арестован, он также является битым. В автосалоне рассказали, что невозможно приобрести необходимые детали для починки, поэтому автомобиль изначально был выставлен на торги битым.
В начале мая автомобиль Chevrolet был переоформлен на имя супруги Иванова и выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Причем автомобиль успели переоформить, на него был установлен другой госномер.
Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей в конце апреля. После этого начали арестовывать его имущество и имущество его близких, передает RT.
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