Автосалон не смог продать внедорожник арестованного замминистра обороны

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Автомобиль Тимура Иванова не могут продать автодилеры из-за ограничений
Автомобиль Тимура Иванова не могут продать автодилеры из-за ограничений Фото:

Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший ранее экс-супруге бывшего заместителя обороны Тимура Иванова, осужденного за взятки. Ранее этот автомобиль был выставлен на торги, но затем снят с продажи. На данное авто наложен арест. 

«Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем. У нас был покупатель, который был готов купить», — сказали в автосалоне журналистам РИА Новости. Автомобиль мало того, что арестован, он также является битым. В автосалоне рассказали, что невозможно приобрести необходимые детали для починки, поэтому автомобиль изначально был выставлен на торги битым.

В начале мая автомобиль Chevrolet был переоформлен на имя супруги Иванова и выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Причем автомобиль успели переоформить, на него был установлен другой госномер.

Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей в конце апреля. После этого начали арестовывать его имущество и имущество его близких, передает RT

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Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший ранее экс-супруге бывшего заместителя обороны Тимура Иванова, осужденного за взятки. Ранее этот автомобиль был выставлен на торги, но затем снят с продажи. На данное авто наложен арест.  «Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем. У нас был покупатель, который был готов купить», — сказали в автосалоне журналистам РИА Новости. Автомобиль мало того, что арестован, он также является битым. В автосалоне рассказали, что невозможно приобрести необходимые детали для починки, поэтому автомобиль изначально был выставлен на торги битым. В начале мая автомобиль Chevrolet был переоформлен на имя супруги Иванова и выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Причем автомобиль успели переоформить, на него был установлен другой госномер. Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей в конце апреля. После этого начали арестовывать его имущество и имущество его близких, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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