В деревне Медведчикова (Тобольский район Тюменской области) в воду реки Иртыш рухнул деревянный дом. Об этом сообщили в социальных сетях. В мэрии района URA.RU рассказали, что здание было нежилым.
«В районе деревни Медведчикова в Иртыш рухнул деревянный дом», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео можно увидеть, как строение падает в воду с берега.
Как рассказали URA.RU в администрации Тобольского района, в данном доме давно никто не жил. Пустовало строение не менее пяти лет.
«Строение стояло на высоком берегу, до воды там еще порядка четырех метров. Поэтому причина обрушения будет уточняться. Специалисты мэрии нашли собственника, связались с ним, он находится за пределами Тюменской области. Владельцу разъяснены его права и дальнейшие действия» — сообщили в мэрии.
Как ранее писало URA.RU, деревня Медведчикова вошла в список населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления. При этом жителям Тюменской области, пострадавшим от паводка, положена материальная помощь. Ее суммы разнятся в зависимости от ущерба, причиненного стихией.
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