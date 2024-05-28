В Челябинске будут судить мигранта, сбежавшего после убийства подростка у ТРК

В Челябинске отправили под суд еще одного мигранта, причастного к убийству школьника у ТРК «Космос». Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сразу после поножовщины он скрылся, но был установлен, задержан и экстрадирован в Россию.
«Трое фигурантов органами следствия объявлены в розыск, один из которых в последующем задержан на территории Казахстана, затем экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В настоящее время в Челябинском облсуде рассматривается дело в отношении семерых мигрантов, которые также, по версии следствия, причастны к убийству. На первых заседаниях они вели себя нагло: кричали на журналистов, не слушали судью, шутили и смеялись. Но когда очередь дошла до показаний свидетелей — улыбки с их лиц пропали.
Инцидент с убийством подростка произошел в апреле 2023 года. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице. По итогу компания мигрантов напала на подростка. В ходе избиения один из них достал нож и несколько раз ударил им школьника. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
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