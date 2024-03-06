Что известно об уголовном деле мигрантов, зарезавших подростка в Челябинске

В Челябинске мигранты предстали перед судом за убийство подростка

06 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Шестеро из обвиняемых будут находиться в СИЗО до 25 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами В апреле 2023 года возле ТРК «Космос» в Челябинске группа мигрантов в драке зарезала 17-летнего школьника. Все участники поножовщины были оперативно установлены и задержаны. Что происходило по ходу расследования и с чего начался судебный процесс — в материале URA.RU. «Бытовой конфликт» Тело 17-летнего парня обнаружили 9 апреля возле ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска. Практически синхронно — 10 апреля — полиция сообщила о задержании подозреваемого — 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти. Трагедии предшествовала ссора в компьютерном клубе при ТРК. «Космос». Кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба. Две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения — и эта встреча окончилась трагедией. Граждане России превращаются… В тот же день СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщили, что предполагаемый убийца является гражданином РФ, хотя и приехал в регион из Средней Азии. При этом правоохранители и власти продолжали настаивать, что «межнациональный конфликт не установлен». Уже 11 апреля расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, а пресса начала сообщать о новых задержаниях — к концу дня их стало уже четверо. …превращаются в мигрантов Скандал разразился 12 апреля, причем выплеснувшись сразу на федеральный уровень. «Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание», — признали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Затем последовали новые задержания, и число фигурантов выросло — одного из них перехватили в аэропорту с билетом в Душанбе. Трое из обвиняемых скрылись за пределами РФ, в связи с чем объявлены в международный розыск. Всего по данному делу, не считая скрывшихся, проходило восемь человек. Мера пресечения Сразу после задержания мигрантам были предъявлены обвинения по факту убийства. Центральный райсуд одного за другим отправил их в СИЗО. Некоторым из обвиняемых на момент задержания не было 18 лет. Однако этот факт не смутил судью. Тяжесть инкриминируемого преступления не позволила выбрать иное решение. После данная мера пресечения неоднократно продлевалась В чем обвиняют фигурантов дела Изначально всех восьмерых задержанных обвиняли в убийстве. В ходе расследования выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к инкриминируемому преступлению. Но вместе с тем стало известно, что в день трагедии он ограбил человека. Его судили отдельно от остальной группы. Дело закончилось примирением сторон. Азизов не понес никакого наказания. После же и некоторым товарищам Азизова смягчили статью — с «убийства» на «хулиганство». Ими стали Тоир Джалилов, Ислом Ахмадов и Хуршед Одинаев. А вот Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям об убийстве и хулиганстве. Из всех задержанных только Миров частично признал вину. Начало судебного процесса Суд над мигрантами начался 5 марта. На первом заседании решался вопрос о продлении меры пресечения сразу на полгода. Несмотря на не очень радужные перспективы мигранты вели себя нагло: кричали на журналистов, поворачивались спиной к судье, громко общались друг с другом, смеялись. Создалось впечатление, что они нисколько не раскаиваются в содеянном. Адвокаты настаивали, что смысла держать их клиентов под стражей сейчас смысла нет. Они отметили, что расследование уже окончено, и как-либо помешать ему подсудимые не смогут. Мигрантов попросили отправить под домашний арест — так следствие сможет быть уверенно, что никто из них не сбежит. Однако прокурор Ирина Клименко настаивала на том, что основания, по которым мигрантов необходимо оставить в СИЗО, не отпали. По итогу 6 марта суд принял решение продлить их срок в СИЗО до 25 августа, еще одного — оставили под домашним арестом на тот же срок. На следующем заседании, назначенном на 8 апреля, начнется стадия судебного следствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В апреле 2023 года возле ТРК «Космос» в Челябинске группа мигрантов в драке зарезала 17-летнего школьника. Все участники поножовщины были оперативно установлены и задержаны. Что происходило по ходу расследования и с чего начался судебный процесс — в материале URA.RU. Тело 17-летнего парня обнаружили 9 апреля возле ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска. Практически синхронно — 10 апреля — полиция сообщила о задержании подозреваемого — 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти. Трагедии предшествовала ссора в компьютерном клубе при ТРК. «Космос». Кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба. Две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения — и эта встреча окончилась трагедией. В тот же день СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщили, что предполагаемый убийца является гражданином РФ, хотя и приехал в регион из Средней Азии. При этом правоохранители и власти продолжали настаивать, что «межнациональный конфликт не установлен». Уже 11 апреля расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, а пресса начала сообщать о новых задержаниях — к концу дня их стало уже четверо. Скандал разразился 12 апреля, причем выплеснувшись сразу на федеральный уровень. «Четверо подозреваемых (двое из которых несовершеннолетние) являются гражданами другого государства и не имеют российского гражданства. Один из взрослых фигурантов уголовного дела на территории России осуществляет трудовую деятельность в соответствии с полученным патентом. Второй имеет разрешение на временное проживание», — признали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Затем последовали новые задержания, и число фигурантов выросло — одного из них перехватили в аэропорту с билетом в Душанбе. Трое из обвиняемых скрылись за пределами РФ, в связи с чем объявлены в международный розыск. Всего по данному делу, не считая скрывшихся, проходило восемь человек. Сразу после задержания мигрантам были предъявлены обвинения по факту убийства. Центральный райсуд одного за другим отправил их в СИЗО. Некоторым из обвиняемых на момент задержания не было 18 лет. Однако этот факт не смутил судью. Тяжесть инкриминируемого преступления не позволила выбрать иное решение. После данная мера пресечения неоднократно продлевалась Изначально всех восьмерых задержанных обвиняли в убийстве. В ходе расследования выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к инкриминируемому преступлению. Но вместе с тем стало известно, что в день трагедии он ограбил человека. Его судили отдельно от остальной группы. Дело закончилось примирением сторон. Азизов не понес никакого наказания. После же и некоторым товарищам Азизова смягчили статью — с «убийства» на «хулиганство». Ими стали Тоир Джалилов, Ислом Ахмадов и Хуршед Одинаев. А вот Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям об убийстве и хулиганстве. Из всех задержанных только Миров частично признал вину. Суд над мигрантами начался 5 марта. На первом заседании решался вопрос о продлении меры пресечения сразу на полгода. Несмотря на не очень радужные перспективы мигранты вели себя нагло: кричали на журналистов, поворачивались спиной к судье, громко общались друг с другом, смеялись. Создалось впечатление, что они нисколько не раскаиваются в содеянном. Адвокаты настаивали, что смысла держать их клиентов под стражей сейчас смысла нет. Они отметили, что расследование уже окончено, и как-либо помешать ему подсудимые не смогут. Мигрантов попросили отправить под домашний арест — так следствие сможет быть уверенно, что никто из них не сбежит. Однако прокурор Ирина Клименко настаивала на том, что основания, по которым мигрантов необходимо оставить в СИЗО, не отпали. По итогу 6 марта суд принял решение продлить их срок в СИЗО до 25 августа, еще одного — оставили под домашним арестом на тот же срок. На следующем заседании, назначенном на 8 апреля, начнется стадия судебного следствия.