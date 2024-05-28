Что известно о мигранте, пытавшемся скрыться после убийства челябинца у ТРК

В Челябинском облсуде рассмотрят дело в отношении мигранта Шахзода Сатторова, который попытался скрыться после убийства подростка у ТРК «Космос». Что известно о новом фигуранте дела, где он пытался спрятаться от следствия и суда — в материале URA.RU.
Убийство подростка
Убийство случилось в апреле 2023 года. Все началось с конфликта в социальных сетях. По итогу группа мигрантов пришла в компьютерный клуб в поисках обидчика. На улице они устроили драку, в которой участвовал и 11-классник. В ходе разборок школьнику нанесли несколько ударов ножом, от которых он скончался на месте.
Действия мигрантов после преступления
Сотрудники полиции оперативно установили всех участников поножовщины. Но сразу после произошедшего некоторые из мигрантов попытались скрыться от следствия. Кого-то из них арестовали в аэропорту при попытке покинуть Россию. Но все же, трем из них, в числе которых был и Сатторов, удалось «залечь на дно».
Работа по задержанию скрывшихся от следствия мигрантов
Несмотря на то, что некоторым из участников смертельной драки удалось покинуть РФ, работа по установлению их местоположения и задержанию продолжалась. Следователями было установлено, что Сатторов скрывается в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, он был задержан компетентными органами и этапирован в Челябинск для привлечения к уголовной ответственности. Еще двое из компании продолжают скрываться.
Судебный процесс над Сатторовым
Сатторова будут судить в Челябинском областном суде. Там же рассматривается дело семи других мигрантов, участвовавших в драке. Присоединят ли его к основной группе — пока неизвестно. В прокуратуре области утвердили обвинительное заключение. Мигранта, как и некоторых из его товарищей, обвиняют по пп. «ж, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным URA.RU, он частично признал вину в содеянном.
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