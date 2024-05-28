Пожар, уничтоживший 10 домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за стеклянной банки, которая создала эффект линзы и солнечным лучом подожгла сухую траву. Общая сумма ущерба от возгорания составила около 12 млн рублей, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«ЧП могло произойти из-за стеклянной банки, расположенной на одном из участков по улице Грязнова, которая, возможно, создала эффект линзы и через солнечные лучи воспламенила сухую траву. От нее огонь перебросился на баню, а затем на жилые дома. В прочем, специалисты отрабатывают и другие возможные версии. К счастью, в результате возгорания пострадавших и погибших нет», — сказал полковник Горелых, отметив, что точная сумма ущерба установит комиссия, но по предварительным данным, она может достигать 12 млн рублей.
По его словам, одна пострадавшая семья согласилась на предоставление нового жилья, а с остальными решается вопрос о выплате компенсации. На месте происшествия работали 17 сотрудников территориального ОВД и пять единиц служебного транспорта. «Представители МВД обеспечивали бесперебойный подъезд машин МЧС, охраняли спасенное от огня имущество пострадавших жителей села. Фактов мародерства не допущено», — подчеркнул пресс-секретарь свердловского главка. Силовики помогут пострадавшим восстановить документы, которые сгорели во время ЧП.
Пожар начался днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района. Из-за пожара лишились жилья четыре семьи. По версии местных жителей, возгорание могло начаться из-за брошенной в траву сигареты.
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