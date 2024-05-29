Сколько денег получит житель ХМАО, выигравший 7 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО, выигравший в лотерею более семи миллионов рублей, получит на руки 6,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Победитель получит 6 378 944 рублей. Налог составит: 1 008 049 рублей», — рассказали агентству.
Срок для получения выигрышей через лотерейный центр составляет около 3,5 лет с даты проведения тиража. Югорчанин еще не обратился за своим выигрышем. «Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — предположили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, как жителю ХМАО удалось выиграть свыше семи миллионов рублей в лотерею. Он купил билет за 60 рублей, который оказался счастливым. В лотерее повезло и другой югорчанке. Она купила почти 300 билетов и выиграла один миллион рублей.
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