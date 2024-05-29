Сколько денег получит житель ХМАО, выигравший 7 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО, выигравший в лотерею, отдаст один миллион рублей на налог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель ХМАО, выигравший в лотерею, получит свыше 6 миллионов рублей на руки
Житель ХМАО, выигравший в лотерею, получит свыше 6 миллионов рублей на руки Фото:

Житель ХМАО, выигравший в лотерею более семи миллионов рублей, получит на руки 6,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Победитель получит 6 378 944 рублей. Налог составит: 1 008 049 рублей», — рассказали агентству.

Срок для получения выигрышей через лотерейный центр составляет около 3,5 лет с даты проведения тиража. Югорчанин еще не обратился за своим выигрышем. «Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — предположили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, как жителю ХМАО удалось выиграть свыше семи миллионов рублей в лотерею. Он купил билет за 60 рублей, который оказался счастливым. В лотерее повезло и другой югорчанке. Она купила почти 300 билетов и выиграла один миллион рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель ХМАО, выигравший в лотерею более семи миллионов рублей, получит на руки 6,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Победитель получит 6 378 944 рублей. Налог составит: 1 008 049 рублей», — рассказали агентству. Срок для получения выигрышей через лотерейный центр составляет около 3,5 лет с даты проведения тиража. Югорчанин еще не обратился за своим выигрышем. «Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — предположили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, как жителю ХМАО удалось выиграть свыше семи миллионов рублей в лотерею. Он купил билет за 60 рублей, который оказался счастливым. В лотерее повезло и другой югорчанке. Она купила почти 300 билетов и выиграла один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...