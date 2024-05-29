Госдеп переложил на Украину ответственность за использование оружия США для ударов по РФ

Украина сама принимает конечные решения об использовании поставленного оружия, а также по тому, как вести боевые действия с Россией. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Думаю, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие ясно дали понять, что в конечном счете это конфликт Украины. Поэтому она должна решать, как вести боевые действия и как применять поставленное оружие. Мы в конечном счете оставляем это в ее руках», — заявила Джулианн Смит. Ее слова приводит сайт Госдепа. По ее мнению, США пока не получали свежих данных по использованию американского оружия для ударов вне зоны спецоперации.
При этом днем ранее в Госдепе заявили, что США против того, чтобы ВСУ использовали их оружие для ударов по России. Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что такие действия не поощряются и позволяются.
Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг другого мнения. По его словам, Украина сама принимает решения по тому, как ей вести боевые действия. Это касается и ударов по России западным оружием, передает RT.
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Украина сама принимает конечные решения об использовании поставленного оружия, а также по тому, как вести боевые действия с Россией. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. «Думаю, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие ясно дали понять, что в конечном счете это конфликт Украины. Поэтому она должна решать, как вести боевые действия и как применять поставленное оружие. Мы в конечном счете оставляем это в ее руках», — заявила Джулианн Смит. Ее слова приводит сайт Госдепа. По ее мнению, США пока не получали свежих данных по использованию американского оружия для ударов вне зоны спецоперации. При этом днем ранее в Госдепе заявили, что США против того, чтобы ВСУ использовали их оружие для ударов по России. Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что такие действия не поощряются и позволяются. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг другого мнения. По его словам, Украина сама принимает решения по тому, как ей вести боевые действия. Это касается и ударов по России западным оружием, передает RT.