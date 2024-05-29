Губернатор ХМАО Комарова назначила главу ключевого департамента правительства

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового директора департамента внутренней политики. Ключевое ведомство правительства округа, как и прогнозировали инсайдеры URA.RU, возглавила экс-мэр Радужного Наталья Гулина. Информацию официально подтвердили в ДВП.
«Наталья Анатольевна Гулина назначена на пост директора департамента внутренней политики региона. Приступает к обязанностям в новом статусе с 31 мая 2024 года», — прокомментировали в департаменте.
Гулина уже осваивается в окружной столице и планирует встречи с экс-руководителем ДВП Александром Скурихиным и первым замом Майей Есиной. Назначение проходит на фоне слухов о скорой отставке Комаровой и визите ее возможного сменщика — мэра Тюмени Руслана Кухарука.
Ранее URA.RU сообщало, что Гулина готовится занять пост главы депполитики ХМАО. Инсайд подтвердился.
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