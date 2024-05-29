Губернатор ХМАО Комарова назначила главу ключевого департамента правительства

Департамент внутренней политики ХМАО возглавила экс-мэр Радужного Гулина
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова согласовала экс-мэра Радужного на пост главы депполитики
Губернатор ХМАО Наталья Комарова согласовала экс-мэра Радужного на пост главы депполитики Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового директора департамента внутренней политики. Ключевое ведомство правительства округа, как и прогнозировали инсайдеры URA.RU, возглавила экс-мэр Радужного Наталья Гулина. Информацию официально подтвердили в ДВП.

«Наталья Анатольевна Гулина назначена на пост директора департамента внутренней политики региона. Приступает к обязанностям в новом статусе с 31 мая 2024 года», — прокомментировали в департаменте.

Гулина уже осваивается в окружной столице и планирует встречи с экс-руководителем ДВП Александром Скурихиным и первым замом Майей Есиной. Назначение проходит на фоне слухов о скорой отставке Комаровой и визите ее возможного сменщика — мэра Тюмени Руслана Кухарука.

Ранее URA.RU сообщало, что Гулина готовится занять пост главы депполитики ХМАО. Инсайд подтвердился.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила нового директора департамента внутренней политики. Ключевое ведомство правительства округа, как и прогнозировали инсайдеры URA.RU, возглавила экс-мэр Радужного Наталья Гулина. Информацию официально подтвердили в ДВП. «Наталья Анатольевна Гулина назначена на пост директора департамента внутренней политики региона. Приступает к обязанностям в новом статусе с 31 мая 2024 года», — прокомментировали в департаменте. Гулина уже осваивается в окружной столице и планирует встречи с экс-руководителем ДВП Александром Скурихиным и первым замом Майей Есиной. Назначение проходит на фоне слухов о скорой отставке Комаровой и визите ее возможного сменщика — мэра Тюмени Руслана Кухарука. Ранее URA.RU сообщало, что Гулина готовится занять пост главы депполитики ХМАО. Инсайд подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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