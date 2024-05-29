Зампред ГД раскрыл, как идет освобождение Часова Яра

Зампред ГД Водолацкий: Часов Яр освобожден на 70%

30 мая 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

ВСУ для обороны используют бетонные опорники Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже освобождена и зачистка территории от Вооруженных сил Украины продолжается. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «В Часов Яре мы продвигаемся. Сегодня эта территория освобождена около 70%», — приводит ТАСС данные Водолацкого. Депутат отметил, что Часов Яр будет освобожден. Он добавил, что солдаты ВСУ для обороны используют бетонные укрепления, и нашим бойцам приходится «выковыривать каждый опорник». Разведчик с позывным Дон Рос ранее заявил, что бои за Часов Яр будут ожесточенными и похожими на бои в Бахмуте. Часов Яр играет для ВСУ важную роль в плане логистики. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже освобождена и зачистка территории от Вооруженных сил Украины продолжается. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «В Часов Яре мы продвигаемся. Сегодня эта территория освобождена около 70%», — приводит ТАСС данные Водолацкого. Депутат отметил, что Часов Яр будет освобожден. Он добавил, что солдаты ВСУ для обороны используют бетонные укрепления, и нашим бойцам приходится «выковыривать каждый опорник». Разведчик с позывным Дон Рос ранее заявил, что бои за Часов Яр будут ожесточенными и похожими на бои в Бахмуте. Часов Яр играет для ВСУ важную роль в плане логистики. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.