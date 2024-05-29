29 мая 2024

Зампред ГД раскрыл, как идет освобождение Часова Яра

Зампред ГД Водолацкий: Часов Яр освобожден на 70%
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ВСУ для обороны используют бетонные опорники Фото:
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Большая часть территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже освобождена и зачистка территории от Вооруженных сил Украины продолжается. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В Часов Яре мы продвигаемся. Сегодня эта территория освобождена около 70%», — приводит ТАСС данные Водолацкого.

Депутат отметил, что Часов Яр будет освобожден. Он добавил, что солдаты ВСУ для обороны используют бетонные укрепления, и нашим бойцам приходится «выковыривать каждый опорник».

Разведчик с позывным Дон Рос ранее заявил, что бои за Часов Яр будут ожесточенными и похожими на бои в Бахмуте. Часов Яр играет для ВСУ важную роль в плане логистики. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.

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Большая часть территории Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже освобождена и зачистка территории от Вооруженных сил Украины продолжается. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «В Часов Яре мы продвигаемся. Сегодня эта территория освобождена около 70%», — приводит ТАСС данные Водолацкого. Депутат отметил, что Часов Яр будет освобожден. Он добавил, что солдаты ВСУ для обороны используют бетонные укрепления, и нашим бойцам приходится «выковыривать каждый опорник». Разведчик с позывным Дон Рос ранее заявил, что бои за Часов Яр будут ожесточенными и похожими на бои в Бахмуте. Часов Яр играет для ВСУ важную роль в плане логистики. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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