«Коммерсант»: суд рассмотрит дело разведчиков, расправившихся над девушкой

Поэта ВДВ обвинили в убийстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) началось разбирательство по уголовному делу командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. По версии СКР, разведчики похитили и зарезали девушку из Луганска, угрожавшую офицеру, что расскажет об их связи его жене.

«Похищенную доставили в часть как украинскую разведчицу. Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело взорвали в овраге, пытаясь скрыть следы преступления», — пишет « Коммерсант ».

Старлей Жамидулов получил известность, что во время СВО писал патриотические стихи, которые публиковали в его telegram-каналах. В материалах дела говорится, что Жамидулову 28 лет, он уроженец Казахстана, а проживал в Псковской области. Имеет высшее образование, женат, воспитывал двух дочерей.

По версии следствия, 13 января 2023 года Жамидулов вместе с другими военными, в том числе Алексеем Дорожкиным, распивали спиртное в луганском кафе «Радуга». Примерно через полчаса в кафе пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой старший лейтенант ранее состоял в интимных отношениях. Между старшим лейтенантом и 23-летней девушкой начался конфликт. Опасаясь, что Давронова сообщит об их связи его супруге, Жамидулов решил разобраться с девушкой.

Следствие полагает, что девушку посадили в кузов «КамАЗа», а когда грузовик приехал в часть, офицер связал ей руки скотчем. К расправе над ней с помощью ножа он привлек своего подчиненного Дорожкина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Южного окружного военного суда. Ответ ожидается.