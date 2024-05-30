Минпромторг хочет создать систему раннего обнаружения дронов

Минпромторг РФ планирует создать систему раннего перехвата и прерывания полетов беспилотников. Ведомство опубликовало открытый конкурс на проведение соответствующих опытно-конструкторских работ.
«На конструкторские работы из бюджета планируют выделить 897,3 млн рублей. Согласно техзаданию Минпромторга, система перехвата и прерывания полетов дронов предназначена для обеспечения безопасности населения, прикрытия важных наземных объектов и полетов воздушных судов» — указано в описании закупки, на которую ссылаются «Ведомости».
Подрядчик должен приступить к разработке системы раннего обнаружения, перехвата и прерывания полета малоразмерных и малоскоростных (до 50 кг взлетной массы и скоростью до 200 км/ч) дронов. В работе должен быть учтен анализ воздушной обстановки в районе защищаемого объекта.
Территории РФ подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. Ранее Киев получил «молчаливое согласие» от Вашингтона на удары по России. При этом ряд стран Евросоюза готов разрешить Украине бить по российским регионам своим оружием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.