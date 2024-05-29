Верховная Рада заявила о разрешении США на атаки по территории России

Депутат Рады Мережко: у Киева есть «молчаливое согласие» США на удары по РФ

США дали Украине «молчаливое согласие» насчет применения оружия по территориям России, уверен Александр Мережко Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У Киева есть «молчаливое согласие» от США по поводу применения поставленного оружия для ударов по России. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко.

«Судя по заявлению, сделанному госсекретарем США Энтони Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории. Но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары», — заявил Александр Мережко. Его слова приводит Newsweek .

При этом в Госдепе отметили, что Украина должна сама решать, как ей использовать поставленное оружие. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что эти действия находятся «в руках Киева».

Украина уже несколько раз применила западное оружие для ударов по территориям вне зоны спецоперации. Так, это произошло при атаке по аэродрому в Джанкое и во время удара по Кубани, передает RT. А 28 мая ВСУ ударили по Белгородской области с применением управляемой французской авиационной бомбы «Hammer».