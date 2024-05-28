Евросоюз готов разрешить ВСУ бить по России: главное об СВО на 28 мая

Боррель: ряд стран ЕС готов разрешить ВСУ бить по России своим оружием

28 мая 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Боррель заявил, что среди стран ЕС не все готовы разрешить Киеву наносить удары по России Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые страны ЕС готовы снять ограничения на использование своего оружия для ударов ВСУ по территории России. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, если атаки Украины по территории РФ пропорциональны, то они являются «законными». URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 28 мая. Не все страны ЕС готовы разрешить ВСУ бить по РФ Ряд стран ЕС готовы разрешить ВСУ бить по территории России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что если Украина наносит удары по территории РФ при помощи западного оружия пропорционально, то их можно считать «законными по международному праву». Но, по его словам, не все страны ЕС поддерживают подобную инициативу. Украинский лидер не легитимен Глава Украины Владимир Зеленский, продолжая находиться на посту президента после окончания срока, нарушает Конституцию своей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава РФ отметил, что основной закон страны предусматривает продление полномочий для Верховной Рады, но не для президента. В Одессе слышны взрывы Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе слышны взрывы. Об этом он сообщил в своем Telegram. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Ракета «Нептун» сбита в Херсонской области Российские силы ПВО сбили ракету ВСУ «Нептун» в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Отмечается, что ракета была запущена в сторону Крыма. Российские ПВО сбили вражеский Миг-29 Системы ПВО РФ сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Там же отметили, что было уничтожено еще почти 40 беспилотников. ВСУ готовит атаки с применением токсичных веществ Украинская армия собирается применить против ВС РФ токсичные вещества. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, ВСУ сейчас активно запрашивают антидоты и противогазы в большом количестве. Он также отметил, что применение вражеской стороной химических и отравляющих веществ носит систематический характер. Российский экипаж Ка-52М ударил по ВСУ Экипаж вертолета Ка-52М нанесли удар по технике и живой силе ВСУ. Атака велась неуправляемыми авиационными ракетами. После выполнения боевой задачи экипаж вернулся на аэродром вылета, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые страны ЕС готовы снять ограничения на использование своего оружия для ударов ВСУ по территории России. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, если атаки Украины по территории РФ пропорциональны, то они являются «законными». URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 28 мая. Ряд стран ЕС готовы разрешить ВСУ бить по территории России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что если Украина наносит удары по территории РФ при помощи западного оружия пропорционально, то их можно считать «законными по международному праву». Но, по его словам, не все страны ЕС поддерживают подобную инициативу. Глава Украины Владимир Зеленский, продолжая находиться на посту президента после окончания срока, нарушает Конституцию своей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава РФ отметил, что основной закон страны предусматривает продление полномочий для Верховной Рады, но не для президента. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе слышны взрывы. Об этом он сообщил в своем Telegram. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Российские силы ПВО сбили ракету ВСУ «Нептун» в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Отмечается, что ракета была запущена в сторону Крыма. Системы ПВО РФ сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Там же отметили, что было уничтожено еще почти 40 беспилотников. Украинская армия собирается применить против ВС РФ токсичные вещества. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, ВСУ сейчас активно запрашивают антидоты и противогазы в большом количестве. Он также отметил, что применение вражеской стороной химических и отравляющих веществ носит систематический характер. Экипаж вертолета Ка-52М нанесли удар по технике и живой силе ВСУ. Атака велась неуправляемыми авиационными ракетами. После выполнения боевой задачи экипаж вернулся на аэродром вылета, передает Пятый канал.