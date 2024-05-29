В Тюмени откроется московский ресторан «Техникум»

30 мая 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

«МаксиМ» откроет три заведения в городе (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени до конца 2024 года откроется московский ресторан «Техникум». Об этом рассказала владелица сети «МаксиМ» Лариса Невидайло. «Ресторан является проектом московского альянса White Rabbit Family, принадлежащего бизнесмену Борису Зарькову. В 2022 году один из его ресторанов получил звезду Michelin, а „Техникум“ попал в список заведений, рекомендованных к посещению», — передает слова Невидайло telegram-канал РБК Тюмень. Тюменская ресторанная сеть «МаксиМ» планирует открыть четыре новых заведения. Три будут работать в Тюмени, а еще одно — в Сочи. В городе на месте закрытого кафе Brasserie 11 июля хотят открыть ресторан «МиниСыроварня». Второе заведение — ресторан «Горыныч», который появится в 2025 году. Кроме того, «МаксиМ» в конце июля 2024 года запустит филиал сети корейского стритфуда Chicko в Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени до конца 2024 года откроется московский ресторан «Техникум». Об этом рассказала владелица сети «МаксиМ» Лариса Невидайло. «Ресторан является проектом московского альянса White Rabbit Family, принадлежащего бизнесмену Борису Зарькову. В 2022 году один из его ресторанов получил звезду Michelin, а „Техникум“ попал в список заведений, рекомендованных к посещению», — передает слова Невидайло telegram-канал РБК Тюмень. Тюменская ресторанная сеть «МаксиМ» планирует открыть четыре новых заведения. Три будут работать в Тюмени, а еще одно — в Сочи. В городе на месте закрытого кафе Brasserie 11 июля хотят открыть ресторан «МиниСыроварня». Второе заведение — ресторан «Горыныч», который появится в 2025 году. Кроме того, «МаксиМ» в конце июля 2024 года запустит филиал сети корейского стритфуда Chicko в Сочи.