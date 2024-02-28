В Тюмени откроют ресторан, как в Дубае

В Тюмени в течение года откроют новый ресторан «Горыныч»

29 февраля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

В новом тюменском ресторане будет открытая кухня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени ресторанная компания подписала договор франшизы об открытии заведения «Горыныч». Об этом сообщили в управлении тюменского холдинга «Максим». Автор концепции «Горыныч» — ресторанная группа White Rabbit Family, которая владеет 33 заведениями в России и Дубае. «В течение 2024 года появится ресторан „Горыныч“ в Тюмени. По локации есть несколько вариантов, мы их пока обсуждаем с московскими партнерами. Договор о франшизе подписан», — рассказала директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Одно из условий франшизы московского ресторана — это наличие открытой кухни. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в течение 2024 года откроют новый ресторан Аркадия Новикова.

В Тюмени ресторанная компания подписала договор франшизы об открытии заведения «Горыныч». Об этом сообщили в управлении тюменского холдинга «Максим». Автор концепции «Горыныч» — ресторанная группа White Rabbit Family, которая владеет 33 заведениями в России и Дубае. «В течение 2024 года появится ресторан „Горыныч“ в Тюмени. По локации есть несколько вариантов, мы их пока обсуждаем с московскими партнерами. Договор о франшизе подписан», — рассказала директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Одно из условий франшизы московского ресторана — это наличие открытой кухни. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в течение 2024 года откроют новый ресторан Аркадия Новикова.