28 февраля 2024

В Тюмени откроют ресторан, как в Дубае

В Тюмени в течение года откроют новый ресторан «Горыныч»
© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения ресторана Kitchen. Екатеринбург, ресторанная кухня, огонь
В новом тюменском ресторане будет открытая кухня Фото:

В Тюмени ресторанная компания подписала договор франшизы об открытии заведения «Горыныч». Об этом сообщили в управлении тюменского холдинга «Максим». Автор концепции «Горыныч» — ресторанная группа White Rabbit Family, которая владеет 33 заведениями в России и Дубае.

«В течение 2024 года появится ресторан „Горыныч“ в Тюмени. По локации есть несколько вариантов, мы их пока обсуждаем с московскими партнерами. Договор о франшизе подписан», — рассказала директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова.

Одно из условий франшизы московского ресторана — это наличие открытой кухни. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в течение 2024 года откроют новый ресторан Аркадия Новикова.

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В Тюмени ресторанная компания подписала договор франшизы об открытии заведения «Горыныч». Об этом сообщили в управлении тюменского холдинга «Максим». Автор концепции «Горыныч» — ресторанная группа White Rabbit Family, которая владеет 33 заведениями в России и Дубае. «В течение 2024 года появится ресторан „Горыныч“ в Тюмени. По локации есть несколько вариантов, мы их пока обсуждаем с московскими партнерами. Договор о франшизе подписан», — рассказала директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Одно из условий франшизы московского ресторана — это наличие открытой кухни. White Rabbit Family работает с 2015 года, кроме франшизы «Горыныч» в холдинг входят рестораны «Сахалин» со звездой Michelin, авторский проект Ксении Собчак — She и гастробистро Tehnikum. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в течение 2024 года откроют новый ресторан Аркадия Новикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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