TWP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении

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Атаки на системы оповещения могут нанести ущерб стратегической стабильности между РФ и США, сообщил американский чиновник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Об этом сообщил американский чиновник.

«Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Его слова приводит газета The Washington Post в своем материале.

Он уточнил, что обеспокоенность Штатов возникла из-за риска нанести ущерб стратегической стабильности между США и Россией. Кроме того, это связано с рассмотрением администрации президента Штатов Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ.

ВСУ нанесли удар по системам предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае 25 мая. Об этом сообщал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обвинив в ударе США.

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США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Об этом сообщил американский чиновник. «Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Его слова приводит газета The Washington Post в своем материале. Он уточнил, что обеспокоенность Штатов возникла из-за риска нанести ущерб стратегической стабильности между США и Россией. Кроме того, это связано с рассмотрением администрации президента Штатов Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. ВСУ нанесли удар по системам предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае 25 мая. Об этом сообщал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обвинив в ударе США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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