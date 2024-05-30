TWP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении

30 мая 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Атаки на системы оповещения могут нанести ущерб стратегической стабильности между РФ и США, сообщил американский чиновник Фото: U.S. Coast Guard Atlantic Area / Ricardo Castrodad новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Об этом сообщил американский чиновник. «Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Его слова приводит газета The Washington Post в своем материале . Он уточнил, что обеспокоенность Штатов возникла из-за риска нанести ущерб стратегической стабильности между США и Россией. Кроме того, это связано с рассмотрением администрации президента Штатов Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. ВСУ нанесли удар по системам предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае 25 мая. Об этом сообщал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обвинив в ударе США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Об этом сообщил американский чиновник. «Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Его слова приводит газета The Washington Post в своем материале. Он уточнил, что обеспокоенность Штатов возникла из-за риска нанести ущерб стратегической стабильности между США и Россией. Кроме того, это связано с рассмотрением администрации президента Штатов Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. ВСУ нанесли удар по системам предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае 25 мая. Об этом сообщал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обвинив в ударе США.