TWP: США обеспокоены атаками на системы оповещения РФ о ракетном нападении

США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Об этом сообщил американский чиновник.
«Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Его слова приводит газета The Washington Post в своем
Он уточнил, что обеспокоенность Штатов возникла из-за риска нанести ущерб стратегической стабильности между США и Россией. Кроме того, это связано с рассмотрением администрации президента Штатов Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ.
ВСУ нанесли удар по системам предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае 25 мая. Об этом сообщал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обвинив в ударе США.
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