Жители Харьковской области вынуждены укрываться в землянках в лесу из-за действий украинских властей. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов. Сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время», — сказал Водолацкий ТАСС. Он добавил, что люди ждут, когда придет российская армия, и просят, чтобы им быстрее выдали паспорта граждан РФ.
На Украине признают, что ситуация в регионе очень напряженная для ВСУ. Главком украинской армии Александр Сырский выступил с заявлением о том, что ВС РФ прорывают оборону военных на харьковском направлении почти на 70 километров.
Глава военной администрации региона Олег Синегубов сообщал, что из приграничных районов Харьковской области эвакуировано свыше девяти тысяч местных жителей. Всего было вывезено 9 907 человек.
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