Дочь Заворотнюк написала трогательный пост после смерти матери

30 мая 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить. Новость по теме Умерла Анастасия Заворотнюк «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая. Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личном блоге. Актриса заболела в возрасте 47 лет. Тогда были отменены все концерты. В 2020 году ей поставили диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить. «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая. Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личном блоге. Актриса заболела в возрасте 47 лет. Тогда были отменены все концерты. В 2020 году ей поставили диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга).