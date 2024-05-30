Дочь Заворотнюк написала трогательный пост после смерти матери

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Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни Фото:

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить.

Новость по теме
Умерла Анастасия Заворотнюк

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая.

Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личном блоге. Актриса заболела в возрасте 47 лет. Тогда были отменены все концерты. В 2020 году ей поставили диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга).

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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить. «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая. Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личном блоге. Актриса заболела в возрасте 47 лет. Тогда были отменены все концерты. В 2020 году ей поставили диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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