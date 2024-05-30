Дочь Заворотнюк написала трогательный пост после смерти матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить.
«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая.
Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личном блоге. Актриса заболела в возрасте 47 лет. Тогда были отменены все концерты. В 2020 году ей поставили диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга).
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