Актриса Вера Сотникова до последнего верила, что Заворотнюк вылечится

30 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на 54 году Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk новость из сюжета Умела актриса Анастасия Заворотнюк Семья закрылась от всех с начала болезни актрисы театра и кино, телеведущей, заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Поэтому коллеги были уверены, что врачам удастся спасти главную героиню сериала «Моя прекрасная няня». Об этом в беседе с URA.RU поделилась актриса, ведущая Вера Сотникова (с Заворотнюк они вместе снимались в сериале «Я больше не боюсь» в 2014 году). «Нет (не удалось пообщаться, повидаться — прим. URA.RU), там закрыты были совсем они. Из-за того, чтобы не сглазить, они (семья) ничего не говорили, мне так казалось. Я была уверена, что все-таки Настя выберется. Думала, что вот-вот и случится, все-таки такие врачи, такие великие умы работали над ней. Мне казалось, что должны были [спасти]», — с прискорбием отметила Вера Сотникова. Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни Актриса подчеркнула, что с Заворотнюк было очень комфортно работать на съемочной площадке. «Замечательная была девочка, я ее просто вот прямо любила. Она настолько душевная и открытая, с такими глазищами большими. Красивая немыслимо. Хорошая актриса, вот именно энергетически мощная. Но при этом никогда и нигде не поддавливала. Настолько была в работе комфортная. Удивительная, мягкая, умная, у нее столько было качеств, которые сочетались в одном человеке», — рассказала Сотникова. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 53 года. В 2019 году у героини сериала «Моя прекрасная няни» диагностировали рак мозга. Актриса перестала выходить на публику и вела закрытый образ жизни. О ее состоянии сообщала ее дочь Анна. В 2020 году наметилось улучшение ее состояния. Ее перевели в обычную палату. Однако потом Заворотнюк понадобилось серьезное лечение. Широкую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». В 2007 году вышел с ее участием российский боевик «Код Апокалипсиса», одним из продюсеров которого стал заслуженный артист РФ Сергей Жигунов. Заворотнюк была ведущей, в частности, передач «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду». Вместе Маратом Башаровым вела «Ледниковый период» на «Первом канале», после с фигуристами — Ириной Слуцкой и Петром Чернышевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья закрылась от всех с начала болезни актрисы театра и кино, телеведущей, заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Поэтому коллеги были уверены, что врачам удастся спасти главную героиню сериала «Моя прекрасная няня». Об этом в беседе с URA.RU поделилась актриса, ведущая Вера Сотникова (с Заворотнюк они вместе снимались в сериале «Я больше не боюсь» в 2014 году). «Нет (не удалось пообщаться, повидаться — прим. URA.RU), там закрыты были совсем они. Из-за того, чтобы не сглазить, они (семья) ничего не говорили, мне так казалось. Я была уверена, что все-таки Настя выберется. Думала, что вот-вот и случится, все-таки такие врачи, такие великие умы работали над ней. Мне казалось, что должны были [спасти]», — с прискорбием отметила Вера Сотникова. Актриса подчеркнула, что с Заворотнюк было очень комфортно работать на съемочной площадке. «Замечательная была девочка, я ее просто вот прямо любила. Она настолько душевная и открытая, с такими глазищами большими. Красивая немыслимо. Хорошая актриса, вот именно энергетически мощная. Но при этом никогда и нигде не поддавливала. Настолько была в работе комфортная. Удивительная, мягкая, умная, у нее столько было качеств, которые сочетались в одном человеке», — рассказала Сотникова. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 53 года. В 2019 году у героини сериала «Моя прекрасная няни» диагностировали рак мозга. Актриса перестала выходить на публику и вела закрытый образ жизни. О ее состоянии сообщала ее дочь Анна. В 2020 году наметилось улучшение ее состояния. Ее перевели в обычную палату. Однако потом Заворотнюк понадобилось серьезное лечение. Широкую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». В 2007 году вышел с ее участием российский боевик «Код Апокалипсиса», одним из продюсеров которого стал заслуженный артист РФ Сергей Жигунов. Заворотнюк была ведущей, в частности, передач «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду». Вместе Маратом Башаровым вела «Ледниковый период» на «Первом канале», после с фигуристами — Ириной Слуцкой и Петром Чернышевым.