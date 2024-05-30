«Ее запомнят, как прекрасную няню, хорошую жену»: коллеги Заворотнюк выразили соболезнования

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни

30 мая 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк отличалась чуткостью, была отзывчивым человеком и всегда поддерживала, если к ней обращались за советом Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», умерла минувшей ночью на 54-м году жизни. На протяжении последних лет актриса боролась с раком головного мозга. Ее коллеги выразили соболезнования. Об их реакции — в материале URA.RU. Вера Сотникова Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни Актриса, ведущая Вера Сотникова (с Заворотнюк они вместе снимались в сериале «Я больше не боюсь», 2014 год) в беседе с URA.RU рассказала, что семья закрылась от всех с начала болезни Анастасии Заворотнюк. Поэтому коллеги были уверены, что врачам удастся ее спасти. Актриса подчеркнула, что с Заворотнюк было очень комфортно работать на съемочной площадке. «Замечательная была девочка, я ее просто вот прямо любила. Она настолько душевная, и открытая, и с такими глазищами большими. Красивая немыслимо», — отметила она. Сотникова добавила, что в Заворотнюк было множество качеств, которые сочетались в одном человеке. Она была хорошей и мощной актрисой энергетически, при этом никогда не поддавливала, заключила коллега. Лариса Лужина «Ее запомнят как „прекрасную няню“, хорошего человека, хорошую мать и жену», — сказала Лужина. Она добавила, что Заворотнюк была красивой и талантливой женщиной, которую надолго запомнят зрители. Лужина рассказала, что не сталкивалась с актрисой, кроме как на встречах. Она считает, что ее судьбу решил Господь и с этим ничего не поделать. Лужина отметила, что кончились мучения Заворотнюк и выразила соболезнования ее родным и близким, передает телеканал 360. Екатерина Дубакина «Она была очень целеустремленным человеком, трудолюбива. В ней никогда не было актерствования — хочу, не буду», — поделилась актриса Екатерина Дубакина. Она добавила, что Заворотнюк всегда вела себя очень скромно, а также старалась помогать коллегам. По словам Дубакиной, артистка отличалась чуткостью, была отзывчивым человеком и всегда поддерживала, если к ней обращались за советом. Коллега напомнила, как во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк тепло относилась к команде и давала рекомендации, если о них просили. Дубакина пожелала сил близким актрисы. Валерий Баринов Актер театра и кино Валерий Баринов заявил, что Заворотнюк была очень хорошей актрисой, добрым, хорошим, отзывчивым человеком. «Помню, она приходила еще на спектакль „Идиот“, я с ней познакомился. Прошло уже больше 30 лет», — сказал он, отметив, что в тот момент она была робкой. По словам Баринова, в артистку влюблялись все мужчины, однако она вела себя достойно. Каждое ее появление вызывало у актера тепло. Алика Смехова «Здесь кроме горечи и соболезнований родным и близким других слов нет», — сказала телеведущая. По ее словам, Заворотнюк была хорошим, светлым человеком, активной, красивой. Это утрата для всех, отметила она. Сергей Газаров «Это трагедия для окружающих, для искусства она заметный человек», — высказался актер и режиссер Сергей Газаров. Он добавил, что скорбит, как и многие. Ирина Слуцкая Фигуристка Ирина Слуцкая, с которой актриса вела шоу «Ледниковый период» рассказала, что Заворотнюк была ярким человеком, ее смерть — ужасная трагедия, но врачи использовали все возможности. «Ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности», — сказала Слуцкая ТАСС. Она добавила, что актриса была очень профессиональной, а также являлась хорошим человеком. Борис Смолкин Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в «Моей прекрасной няне», шокировала смерть Анастасии Заворотнюк. «Ох… Я не знал. Это большое горе. Я не могу ничего сказать, никаких сил сейчас нет, простите», — сказал он в беседе с газетой «Комсомольская правда». Лера Кудрявцева Телеведущая Лера Кудрявцева посвятила пост Анастасии Заворотнюк и выразила соболезнования ее семье. «Умерла Настя Заворотнюк. Лети на небо, девочка», — написала Кудрявцева. Она добавила, что запомнит актрису доброй, красивой, сильной и смешной. Андрей Ургант Актер и телеведущий Андрей Ургант считает Заворотнюк знаковой фигурой в искусстве и соболезнует всем близким артистки. Он отметил, что не был близким другом Заворотнюк, но работал вместе с ней и у него сохранились только приятные воспоминания об Анастасии. «В нее была влюблена половина мужского населения страны, абсолютно заслуженно», — отметил он в беседе с Пятым каналом. Ургант добавил, что Заворотнюк была хороша собой, а также несла радость и веру в любовь в своем творчестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», умерла минувшей ночью на 54-м году жизни. На протяжении последних лет актриса боролась с раком головного мозга. Ее коллеги выразили соболезнования. Об их реакции — в материале URA.RU. Актриса, ведущая Вера Сотникова (с Заворотнюк они вместе снимались в сериале «Я больше не боюсь», 2014 год) в беседе с URA.RU рассказала, что семья закрылась от всех с начала болезни Анастасии Заворотнюк. Поэтому коллеги были уверены, что врачам удастся ее спасти. Актриса подчеркнула, что с Заворотнюк было очень комфортно работать на съемочной площадке. «Замечательная была девочка, я ее просто вот прямо любила. Она настолько душевная, и открытая, и с такими глазищами большими. Красивая немыслимо», — отметила она. Сотникова добавила, что в Заворотнюк было множество качеств, которые сочетались в одном человеке. Она была хорошей и мощной актрисой энергетически, при этом никогда не поддавливала, заключила коллега. «Ее запомнят как „прекрасную няню“, хорошего человека, хорошую мать и жену», — сказала Лужина. Она добавила, что Заворотнюк была красивой и талантливой женщиной, которую надолго запомнят зрители. Лужина рассказала, что не сталкивалась с актрисой, кроме как на встречах. Она считает, что ее судьбу решил Господь и с этим ничего не поделать. Лужина отметила, что кончились мучения Заворотнюк и выразила соболезнования ее родным и близким, передает телеканал 360. «Она была очень целеустремленным человеком, трудолюбива. В ней никогда не было актерствования — хочу, не буду», — поделилась актриса Екатерина Дубакина. Она добавила, что Заворотнюк всегда вела себя очень скромно, а также старалась помогать коллегам. По словам Дубакиной, артистка отличалась чуткостью, была отзывчивым человеком и всегда поддерживала, если к ней обращались за советом. Коллега напомнила, как во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк тепло относилась к команде и давала рекомендации, если о них просили. Дубакина пожелала сил близким актрисы. Актер театра и кино Валерий Баринов заявил, что Заворотнюк была очень хорошей актрисой, добрым, хорошим, отзывчивым человеком. «Помню, она приходила еще на спектакль „Идиот“, я с ней познакомился. Прошло уже больше 30 лет», — сказал он, отметив, что в тот момент она была робкой. По словам Баринова, в артистку влюблялись все мужчины, однако она вела себя достойно. Каждое ее появление вызывало у актера тепло. «Здесь кроме горечи и соболезнований родным и близким других слов нет», — сказала телеведущая. По ее словам, Заворотнюк была хорошим, светлым человеком, активной, красивой. Это утрата для всех, отметила она. «Это трагедия для окружающих, для искусства она заметный человек», — высказался актер и режиссер Сергей Газаров. Он добавил, что скорбит, как и многие. Фигуристка Ирина Слуцкая, с которой актриса вела шоу «Ледниковый период» рассказала, что Заворотнюк была ярким человеком, ее смерть — ужасная трагедия, но врачи использовали все возможности. «Ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности», — сказала Слуцкая ТАСС. Она добавила, что актриса была очень профессиональной, а также являлась хорошим человеком. Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в «Моей прекрасной няне», шокировала смерть Анастасии Заворотнюк. «Ох… Я не знал. Это большое горе. Я не могу ничего сказать, никаких сил сейчас нет, простите», — сказал он в беседе с газетой «Комсомольская правда». Телеведущая Лера Кудрявцева посвятила пост Анастасии Заворотнюк и выразила соболезнования ее семье. «Умерла Настя Заворотнюк. Лети на небо, девочка», — написала Кудрявцева. Она добавила, что запомнит актрису доброй, красивой, сильной и смешной. Актер и телеведущий Андрей Ургант считает Заворотнюк знаковой фигурой в искусстве и соболезнует всем близким артистки. Он отметил, что не был близким другом Заворотнюк, но работал вместе с ней и у него сохранились только приятные воспоминания об Анастасии. «В нее была влюблена половина мужского населения страны, абсолютно заслуженно», — отметил он в беседе с Пятым каналом. Ургант добавил, что Заворотнюк была хороша собой, а также несла радость и веру в любовь в своем творчестве.