29 мая 2024

Экс-директору завода «Исеть» Гайсину продлили арест

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Судебное заседание по уголовному делу Малика Гайсина. Екатеринбург, гайсин малик
Малик Гайсин хотел смягчить меру пресечения Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-директору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину до 11 августа. Адвокат бизнесмена требовал смягчить меру пресечения, рассказали в пресс-службе облсуда.

«Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 8 мая 2024 года Малику Гайсину продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 11 августа 2024 года. В апелляционной жалобе в Свердловский облсуд адвокат Гайсина просил заменить меру пресечения на более мягкую», — следует из сообщения. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений.

Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-директору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину до 11 августа. Адвокат бизнесмена требовал смягчить меру пресечения, рассказали в пресс-службе облсуда. «Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 8 мая 2024 года Малику Гайсину продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 11 августа 2024 года. В апелляционной жалобе в Свердловский облсуд адвокат Гайсина просил заменить меру пресечения на более мягкую», — следует из сообщения. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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