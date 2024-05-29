Экс-директору завода «Исеть» Гайсину продлили арест

30 мая 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин хотел смягчить меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-директору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину до 11 августа. Адвокат бизнесмена требовал смягчить меру пресечения, рассказали в пресс-службе облсуда. «Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 8 мая 2024 года Малику Гайсину продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 11 августа 2024 года. В апелляционной жалобе в Свердловский облсуд адвокат Гайсина просил заменить меру пресечения на более мягкую», — следует из сообщения. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-директору завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малику Гайсину до 11 августа. Адвокат бизнесмена требовал смягчить меру пресечения, рассказали в пресс-службе облсуда. «Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 8 мая 2024 года Малику Гайсину продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 11 августа 2024 года. В апелляционной жалобе в Свердловский облсуд адвокат Гайсина просил заменить меру пресечения на более мягкую», — следует из сообщения. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений. Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. В марте он пытался изменить меру пресечения, но его оставили под домашним арестом.