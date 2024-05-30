На директора фирмы семьи тюменского олигарха курганцы пожаловались в прокуратуру

Рабочие пожаловались в прокуратуру на директора курганской агрофирмы «Миллениум»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жалобу написали из-за нарушений трудовых прав
Жалобу написали из-за нарушений трудовых прав Фото:
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Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

На директора курганского сельхозпредприятия «Миллениум» из Шадринска, принадлежащего семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, пожаловались в прокуратуру из-за нарушений прав работников. Об этом URA.RU сообщили источники из числа сотрудников фирмы и предоставили документацию. Брат миллиардера Василий Шевчик является председателем совета директоров агрохолдинга.

«Написал заявление в прокуратуру на директора предприятия „Миллениум“ из-за нарушений трудового законодательства. Терпение лопнуло. Надеюсь, что в прокуратуре помогут решить наши проблемы», — рассказал один из работников.

В заявлении указано, что со стороны директора агрофирмы систематически нарушаются права работников. В частности, отмечается, что трактористы перерабатывают и не получают доплаты; не выплачиваются денежные средства за работу в выходные и праздничные дни. Также, по словам заявителя, в отделениях предприятия нарушаются санитарные правила и условия безопасности труда.

Корреспондент URA.RU направил запросы директору агрофирмы и председателю совета директоров. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Миллениум» в Шадринске произошел бунт рабочих из-за конфликта с руководителем компании. Были массовые увольнения в разгар уборочной кампании. К проблеме пришлось подключаться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика и лично приезжать на фирму с проверками. В компании отрицали бегство работников и срыв уборки урожая, утверждая, что эти провокации распространяла пара уволенных рабочих.

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На директора курганского сельхозпредприятия «Миллениум» из Шадринска, принадлежащего семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, пожаловались в прокуратуру из-за нарушений прав работников. Об этом URA.RU сообщили источники из числа сотрудников фирмы и предоставили документацию. Брат миллиардера Василий Шевчик является председателем совета директоров агрохолдинга. «Написал заявление в прокуратуру на директора предприятия „Миллениум“ из-за нарушений трудового законодательства. Терпение лопнуло. Надеюсь, что в прокуратуре помогут решить наши проблемы», — рассказал один из работников. В заявлении указано, что со стороны директора агрофирмы систематически нарушаются права работников. В частности, отмечается, что трактористы перерабатывают и не получают доплаты; не выплачиваются денежные средства за работу в выходные и праздничные дни. Также, по словам заявителя, в отделениях предприятия нарушаются санитарные правила и условия безопасности труда. Корреспондент URA.RU направил запросы директору агрофирмы и председателю совета директоров. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Миллениум» в Шадринске произошел бунт рабочих из-за конфликта с руководителем компании. Были массовые увольнения в разгар уборочной кампании. К проблеме пришлось подключаться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика и лично приезжать на фирму с проверками. В компании отрицали бегство работников и срыв уборки урожая, утверждая, что эти провокации распространяла пара уволенных рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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