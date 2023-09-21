Семье тюменского олигарха Шевчика приходится разбираться с бунтующими курганцами

21 сентября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Семье тюменского олигарха Шевчика приходится разбираться с конфликтом на курганском агропредприятии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Семье тюменского олигарха Владимира Шевчика приходится разбираться с бунтующими работниками курганского сельхозпредприятия «Миллениум», которые в разгар уборочной кампании отказались собирать урожай зерна и начали массово увольняться из-за конфликта с руководителем. Решать проблему лично приехал брат миллиардера Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров агрохолдинга. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса. «Василий Шевчик приехал решать проблемы с забастовкой на Маслянском отделении агропредприятия „Миллениум“, где работники отказываются убирать урожай зерна и массово увольняются. Он лично будет пытаться разрешить конфликт между сотрудниками и директором», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что директор ООО «Миллениум» Александр Лепехин якобы пытается скрыть от Шевчика факт массовых увольнений. «Он отправил рабочих из других отделений, чтобы они убирали урожай. А тех, кто писал заявления на увольнение, отправил на больничные», — отметил инсайдер. Оперативно дозвониться до Василия Шевчика корреспонденту URA.RU не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. Олигарх и политик Владимир Шевчик подтвердил агентству, что его брат уехал в Курганскую область для решения конфликта. По его словам, забастовка, которую устроили рабочие, является провокацией одного уволенного сотрудника. Связаться с директором агропредприятия Александром Лепехиным не получилось. По имеющимся в редакции номерам телефона никто не ответил. Руководителю направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Шадринском округе рабочие устроили забастовку и отказались собирать урожай зерна. По данным инсайдеров, из-за конфликта с директором заявления на увольнение написали более 20 человек. Также сообщалось, что бастующим курганцам не дают уволиться. Источники утверждают, что руководитель отказывается подписывать их заявления, чтобы скрыть факт массовых увольнений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семье тюменского олигарха Владимира Шевчика приходится разбираться с бунтующими работниками курганского сельхозпредприятия «Миллениум», которые в разгар уборочной кампании отказались собирать урожай зерна и начали массово увольняться из-за конфликта с руководителем. Решать проблему лично приехал брат миллиардера Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров агрохолдинга. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса. «Василий Шевчик приехал решать проблемы с забастовкой на Маслянском отделении агропредприятия „Миллениум“, где работники отказываются убирать урожай зерна и массово увольняются. Он лично будет пытаться разрешить конфликт между сотрудниками и директором», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что директор ООО «Миллениум» Александр Лепехин якобы пытается скрыть от Шевчика факт массовых увольнений. «Он отправил рабочих из других отделений, чтобы они убирали урожай. А тех, кто писал заявления на увольнение, отправил на больничные», — отметил инсайдер. Оперативно дозвониться до Василия Шевчика корреспонденту URA.RU не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. Олигарх и политик Владимир Шевчик подтвердил агентству, что его брат уехал в Курганскую область для решения конфликта. По его словам, забастовка, которую устроили рабочие, является провокацией одного уволенного сотрудника. Связаться с директором агропредприятия Александром Лепехиным не получилось. По имеющимся в редакции номерам телефона никто не ответил. Руководителю направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Шадринском округе рабочие устроили забастовку и отказались собирать урожай зерна. По данным инсайдеров, из-за конфликта с директором заявления на увольнение написали более 20 человек. Также сообщалось, что бастующим курганцам не дают уволиться. Источники утверждают, что руководитель отказывается подписывать их заявления, чтобы скрыть факт массовых увольнений.