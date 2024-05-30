В Москве обнаружили посылки с контрабандой военной продукции в США

В Москве таможенные службы обнаружили посылки, содержащие контрабанду военной продукции, предназначенной для отправки в США. Среди перехваченных товаров оказались бронежилет, прибор ночного видения, спецодежда и другие спецсредства.
«40-летний житель Симферополя отправил в Штаты коробки с бронежилетом, прибором ночного видения, одеждой и спецсредствами», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что сотрудники таможен перехватили две посылки.
После задержания посылок был проведен обыск на складе, который арендовал подозреваемый. В результате было обнаружено еще 20 единиц военной продукции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту контрабанды комплектующих военного назначения, идет следствие.
В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с вводится уголовная ответственность за незаконный экспорт из России или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Уточнялось, что за такое правонарушение грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.
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