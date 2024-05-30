Руслан Кухарук сделал первое заявление после предложения Путина возглавить ХМАО

Кухарук пообещал Путину продолжить развитие ХМАО
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Кухарук пообещал президенту сохранить темпы развития ХМАО
Кухарук пообещал президенту сохранить темпы развития ХМАО Фото:

Руслан Кухарук пообещал президенту России Владимиру Путину продолжить развитие ХМАО в уже привычном для региона направлении. Слова прозвучали в прямом эфире, проведенном федеральным каналом во время встречи, на которой Путин предложил Кухаруку возглавить Югру.

«Руслан Николаевич, вы родились в ХМАО, для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени тоже будет использовано на пользу на высоком уровне», — обратился к Кухаруку глава государства.

В ответ Кухарук поблагодарил Путина за оказанное доверие и заметил, что ХМАО — очень серьезный стратегический регион. «Существенный вклад в экономику страны он сегодня вносит. Первоочередная задача, конечно, продолжить все темпы развития», — отметил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказало, что Путин предложил Кухаруку возглавить ХМАО. В качестве ио губернатора Кухарук пробудет до сентябрьских выборов в регионе. 

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Руслан Кухарук пообещал президенту России Владимиру Путину продолжить развитие ХМАО в уже привычном для региона направлении. Слова прозвучали в прямом эфире, проведенном федеральным каналом во время встречи, на которой Путин предложил Кухаруку возглавить Югру. «Руслан Николаевич, вы родились в ХМАО, для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени тоже будет использовано на пользу на высоком уровне», — обратился к Кухаруку глава государства. В ответ Кухарук поблагодарил Путина за оказанное доверие и заметил, что ХМАО — очень серьезный стратегический регион. «Существенный вклад в экономику страны он сегодня вносит. Первоочередная задача, конечно, продолжить все темпы развития», — отметил Кухарук. Ранее URA.RU рассказало, что Путин предложил Кухаруку возглавить ХМАО. В качестве ио губернатора Кухарук пробудет до сентябрьских выборов в регионе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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