Руслан Кухарук сделал первое заявление после предложения Путина возглавить ХМАО

Руслан Кухарук пообещал президенту России Владимиру Путину продолжить развитие ХМАО в уже привычном для региона направлении. Слова прозвучали в прямом эфире, проведенном федеральным каналом во время встречи, на которой Путин предложил Кухаруку возглавить Югру.
«Руслан Николаевич, вы родились в ХМАО, для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени тоже будет использовано на пользу на высоком уровне», — обратился к Кухаруку глава государства.
В ответ Кухарук поблагодарил Путина за оказанное доверие и заметил, что ХМАО — очень серьезный стратегический регион. «Существенный вклад в экономику страны он сегодня вносит. Первоочередная задача, конечно, продолжить все темпы развития», — отметил Кухарук.
Ранее URA.RU рассказало, что Путин предложил Кухаруку возглавить ХМАО. В качестве ио губернатора Кухарук пробудет до сентябрьских выборов в регионе.
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