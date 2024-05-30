В соцсетях комментируют назначение Кухарука врио губернатора ХМАО: самые яркие комментарии

Югорчане и тюменцы поздравили Кухарука с назначением врио губернатора ХМАО

30 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Тюменцы и югорчане поздравили Кухарука с назначением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Губернатор ХМАО ушла в отставку Руслан Кухарук назначен врио губернатора ХМАО-Югры. С 2018 года он занимал пост мэром Тюмени, теперь жители областной столицы выражают ему слова благодарности за проделанную работу и поздравляют с назначением. А югорчане ждут нового губернатора после отставки Натальи Комаровой, которая возглавляла регион с 2010 года. «Вы человек с большой буквы! Я недавно переехал с Омска в Тюмень и уже знаю почти всех госслужащих, так как учусь на Государственном управлении. Буду брать с вас пример», — написала тюменка в соцсети «ВКонтакте». Жители искренне желают удачи Кухаруку на новой работе, отмечая, что Югре повезло с новым губернатором. «Поздравляю с назначением, желаю удачи в новой ответственной должности. Все лучшее впереди», — написал тюменец в соцсетях Кухарука. «Заслуженно! Пусть все получится», — поздравила Ольга. «Доверие президента и граждан само говорит о вашем высоком профессионализме! Успехов и ответственности на новой должности!» — прокомментировал Иван. Жители ХМАО в соцсетях также обрадовались новому губернатору. «Я родилась и живу в Нижневартовске. Очень надеемся на вас и ждем улучшений в нашем городе», — написала югорчанка Алина. «Поздравляю, хороший губернатор. Надеемся, что ХМАО станет таким же прекрасным, как Тюмень», — сообщила Елена. «Очень радует, что он наш, местный, из ХМАО (Кухарук родился в Урае — прим. ред.)», — добавила Ольга. «Амбициозные планы нового губернатора по переселению из ветхого жилья восхищают!», — пишет подписчик telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». 30 мая Наталья Комарова досрочно сложила полномочия главы ХМАО. Она заявила, что переходит на другую работу. Врио губернатора региона назначили Руслана Кухарука. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. URA.RU ранее писало, чем он запомнится в должности главы Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руслан Кухарук назначен врио губернатора ХМАО-Югры. С 2018 года он занимал пост мэром Тюмени, теперь жители областной столицы выражают ему слова благодарности за проделанную работу и поздравляют с назначением. А югорчане ждут нового губернатора после отставки Натальи Комаровой, которая возглавляла регион с 2010 года. «Вы человек с большой буквы! Я недавно переехал с Омска в Тюмень и уже знаю почти всех госслужащих, так как учусь на Государственном управлении. Буду брать с вас пример», — написала тюменка в соцсети «ВКонтакте». Жители искренне желают удачи Кухаруку на новой работе, отмечая, что Югре повезло с новым губернатором. «Поздравляю с назначением, желаю удачи в новой ответственной должности. Все лучшее впереди», — написал тюменец в соцсетях Кухарука. «Заслуженно! Пусть все получится», — поздравила Ольга. «Доверие президента и граждан само говорит о вашем высоком профессионализме! Успехов и ответственности на новой должности!» — прокомментировал Иван. Жители ХМАО в соцсетях также обрадовались новому губернатору. «Я родилась и живу в Нижневартовске. Очень надеемся на вас и ждем улучшений в нашем городе», — написала югорчанка Алина. «Поздравляю, хороший губернатор. Надеемся, что ХМАО станет таким же прекрасным, как Тюмень», — сообщила Елена. «Очень радует, что он наш, местный, из ХМАО (Кухарук родился в Урае — прим. ред.)», — добавила Ольга. «Амбициозные планы нового губернатора по переселению из ветхого жилья восхищают!», — пишет подписчик telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». 30 мая Наталья Комарова досрочно сложила полномочия главы ХМАО. Она заявила, что переходит на другую работу. Врио губернатора региона назначили Руслана Кухарука. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. URA.RU ранее писало, чем он запомнится в должности главы Тюмени.