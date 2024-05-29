29 мая 2024

Парки, кепки и забеги: чем запомнится тюменцам мэр Руслан Кухарук

Пять причин, почему тюменцы грустят из-за возможного ухода мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, кухарук руслан
Благодаря Кухаруку в Тюмени появилась первая пешеходная улица, Тюменский образовательный канал и новые парки Фото:

Главу Тюмени Руслана Кухарука могут назначить на пост губернатора ХМАО. За шесть лет его нахождения в кресле мэра Тюмень получила звание «Города трудовой доблести», обрела первую пешеходную улицу и обзавелась новыми парками вблизи жилых комплексов. Чем запомнился Кухарук тюменцам, и что он сделал для города и жителей — в материале URA.RU.

Улица Дзержинского

В 2022 году в центре города благоустроили первую пешеходную улицу Дзержинского. К ее реконструкции рабочие приступили весной 2022 года. Создание уникального для города объекта обошлось властям в 510 миллионов рублей.

Битва на Туре 2021. Тюмень
Многие проекты Кухарук контролировал лично
Фото:

Все этапы работы Кухарук контролировал лично — обсуждение идеи, разработку проекта, строительство улицы. Именно он стал одним из первых людей, кто прогулялся по новой пешеходной улице. Над восстановлением Дзержинского работали и частные инвесторы — за их счет реставрировалась часть объектов в районе пешеходной зоны.

Улица обзавелась качелями, беседками, зоной коворкинга, торговыми ларьками. Благодаря инициативе мэра Дзержинского превратили в изюминку города и новый туристический объект.

Город трудовой доблести

В 2020 году тюменцы начали подготовку к получению звания «Город трудовой доблести». Специалисты исследовали исторические справки, документы и собирали подписи горожан. На протяжении этого года мэр активно поддерживал жителей и призывал их проголосовать за город.

И уже в следующем году 20 мая указом президента РФ Владимира Путина Тюмени присвоили почетное звание. Эту инициативу поддержали почти 170 тысяч жителей. «Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент. Они служат гарантией того, что подвиг тюменцев будет жить в веках!» — поблагодарил Кухарук тюменцев.

Тюменский образовательный канал

Руслан Николаевич поддерживал и другие городские проекты. Среди них — создание Тюменского образовательного канала, подобных программ в городе ранее не было. С его поддержки в 2019 году появилась крупная платформа, которая освещает значимые события и новшества в сфере местного образования. Благодаря новой площадке жители могут получать достоверную и актуальную информацию о детских садах, школах, университетах.

Кухарук Прямая линия. Тюмень
Жители Тюмени уже начали грустить из-за возможного ухода мэра
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Открытие нового проекта ­— важное событие не только для сферы образования, но и всего города. Сегодня мы даем старт проекту, который будет интересен каждому. Темы, связанные с образованием, воспитанием детей, всегда самые волнующие», — отмечал тогда Кухарук.

Поддержка стипендиатов

С начала срока Кухарука на должности главы Тюмени стипендии начали выплачивать детям, достигшим успехов в сфере искусства и культуры, физической культуры и спорта. Поддержка талантливых детей всегда оставалась одной из важных целей городских властей.

В 2024 году и вовсе было увеличено количество стипендий для одаренных школьников. «Было принято решение увеличить объем бюджетных средств, и в этом году стипендии будут выплачиваться 250 школьникам, которые отлично учатся, занимают призовые места на федеральных и региональных олимпиадах, активно участвуют в жизни школы и города, а также в спортивных и творческих состязаниях», — отмечал глава города.

Скверы за счет застройщиков

Благоустройство сквера Школьный. Тюмень
Кухарук активно взаимодействовал не только с бизнесменами и застройщиками, но и с горожанами
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Активно взаимодействовал Кухарук и с местными застройщиками. Он лично оказывал им содействие в строительстве крупных кварталов и создании скверов и парков вблизи жилых комплексов. Так, за шесть лет тюменцы приобрели сквер Домашний, прогулочную площадку у озера Тихое, благоустроенную площадь у ЖК «Айвазовский» и много других территорий. Стартовавшее благоустройство парка Комарово, грядущая глобальная переделка Гагарина и проект Алебашево — также его заслуга.

А еще…

Руслан Николаевич известен, как модник: на мероприятиях его не раз замечали в брендовых кроссовках и умопомрачительных бейсболках. Он также не пропускает ни одного городского кросса и забега, увлекается плаваньем.

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Главу Тюмени Руслана Кухарука могут назначить на пост губернатора ХМАО. За шесть лет его нахождения в кресле мэра Тюмень получила звание «Города трудовой доблести», обрела первую пешеходную улицу и обзавелась новыми парками вблизи жилых комплексов. Чем запомнился Кухарук тюменцам, и что он сделал для города и жителей — в материале URA.RU. В 2022 году в центре города благоустроили первую пешеходную улицу Дзержинского. К ее реконструкции рабочие приступили весной 2022 года. Создание уникального для города объекта обошлось властям в 510 миллионов рублей. Все этапы работы Кухарук контролировал лично — обсуждение идеи, разработку проекта, строительство улицы. Именно он стал одним из первых людей, кто прогулялся по новой пешеходной улице. Над восстановлением Дзержинского работали и частные инвесторы — за их счет реставрировалась часть объектов в районе пешеходной зоны. Улица обзавелась качелями, беседками, зоной коворкинга, торговыми ларьками. Благодаря инициативе мэра Дзержинского превратили в изюминку города и новый туристический объект. В 2020 году тюменцы начали подготовку к получению звания «Город трудовой доблести». Специалисты исследовали исторические справки, документы и собирали подписи горожан. На протяжении этого года мэр активно поддерживал жителей и призывал их проголосовать за город. И уже в следующем году 20 мая указом президента РФ Владимира Путина Тюмени присвоили почетное звание. Эту инициативу поддержали почти 170 тысяч жителей. «Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент. Они служат гарантией того, что подвиг тюменцев будет жить в веках!» — поблагодарил Кухарук тюменцев. Руслан Николаевич поддерживал и другие городские проекты. Среди них — создание Тюменского образовательного канала, подобных программ в городе ранее не было. С его поддержки в 2019 году появилась крупная платформа, которая освещает значимые события и новшества в сфере местного образования. Благодаря новой площадке жители могут получать достоверную и актуальную информацию о детских садах, школах, университетах. «Открытие нового проекта ­— важное событие не только для сферы образования, но и всего города. Сегодня мы даем старт проекту, который будет интересен каждому. Темы, связанные с образованием, воспитанием детей, всегда самые волнующие», — отмечал тогда Кухарук. С начала срока Кухарука на должности главы Тюмени стипендии начали выплачивать детям, достигшим успехов в сфере искусства и культуры, физической культуры и спорта. Поддержка талантливых детей всегда оставалась одной из важных целей городских властей. В 2024 году и вовсе было увеличено количество стипендий для одаренных школьников. «Было принято решение увеличить объем бюджетных средств, и в этом году стипендии будут выплачиваться 250 школьникам, которые отлично учатся, занимают призовые места на федеральных и региональных олимпиадах, активно участвуют в жизни школы и города, а также в спортивных и творческих состязаниях», — отмечал глава города. Активно взаимодействовал Кухарук и с местными застройщиками. Он лично оказывал им содействие в строительстве крупных кварталов и создании скверов и парков вблизи жилых комплексов. Так, за шесть лет тюменцы приобрели сквер Домашний, прогулочную площадку у озера Тихое, благоустроенную площадь у ЖК «Айвазовский» и много других территорий. Стартовавшее благоустройство парка Комарово, грядущая глобальная переделка Гагарина и проект Алебашево — также его заслуга. А еще… Руслан Николаевич известен, как модник: на мероприятиях его не раз замечали в брендовых кроссовках и умопомрачительных бейсболках. Он также не пропускает ни одного городского кросса и забега, увлекается плаваньем.
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