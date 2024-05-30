В Кремле пригрозили странам НАТО, которые разрешили Украине бить по территории РФ

Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Страны-члены Североатлантического альянса, включая США, особенно европейские столицы, в последние дни выходят на новый уровень нагнетания напряженности. Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами инициаторы продолжают эту войну с нами в прямом и переносном смысле. Это будет иметь свои последствия и нанесет большой урон тем странам, которые пошли по пути эскалации напряженности», — заявил Песков.
На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разрешить Украине атаковать только те объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. По словам военного политолога Олега Иванникова, Запад готовит Украину к воздушной операции против России, поставляя истребители F-16.
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