В Кремле пригрозили странам НАТО, которые разрешили Украине бить по территории РФ

Песков: Запад испытает негативные последствия, если разрешит Украине удары по РФ

30 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Запад идет на большой риск, разрешая Украине бить по России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Страны-члены Североатлантического альянса, включая США, особенно европейские столицы, в последние дни выходят на новый уровень нагнетания напряженности. Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами инициаторы продолжают эту войну с нами в прямом и переносном смысле. Это будет иметь свои последствия и нанесет большой урон тем странам, которые пошли по пути эскалации напряженности», — заявил Песков. На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разрешить Украине атаковать только те объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. По словам военного политолога Олега Иванникова, Запад готовит Украину к воздушной операции против России, поставляя истребители F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Страны-члены Североатлантического альянса, включая США, особенно европейские столицы, в последние дни выходят на новый уровень нагнетания напряженности. Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами инициаторы продолжают эту войну с нами в прямом и переносном смысле. Это будет иметь свои последствия и нанесет большой урон тем странам, которые пошли по пути эскалации напряженности», — заявил Песков. На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разрешить Украине атаковать только те объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. По словам военного политолога Олега Иванникова, Запад готовит Украину к воздушной операции против России, поставляя истребители F-16.