В Кремле пригрозили странам НАТО, которые разрешили Украине бить по территории РФ

Песков: Запад испытает негативные последствия, если разрешит Украине удары по РФ
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Запад идет на большой риск, разрешая Украине бить по России, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Страны-члены Североатлантического альянса, включая США, особенно европейские столицы, в последние дни выходят на новый уровень нагнетания напряженности. Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами инициаторы продолжают эту войну с нами в прямом и переносном смысле. Это будет иметь свои последствия и нанесет большой урон тем странам, которые пошли по пути эскалации напряженности», — заявил Песков.

На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разрешить Украине атаковать только те объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. По словам военного политолога Олега Иванникова, Запад готовит Украину к воздушной операции против России, поставляя истребители F-16.

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Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Страны-члены Североатлантического альянса, включая США, особенно европейские столицы, в последние дни выходят на новый уровень нагнетания напряженности. Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами инициаторы продолжают эту войну с нами в прямом и переносном смысле. Это будет иметь свои последствия и нанесет большой урон тем странам, которые пошли по пути эскалации напряженности», — заявил Песков. На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разрешить Украине атаковать только те объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы. По словам военного политолога Олега Иванникова, Запад готовит Украину к воздушной операции против России, поставляя истребители F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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