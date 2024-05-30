Песков: опасности снижения турпотока на юг России нет

Рисков снижения туристического потока на юг России на фоне участившихся попыток ВСУ атаковать Крымский полуостров, а теперь и Краснодарский край, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Туристический поток остается весьма высоким круглогодичным. Сейчас мы не видим такой опасности [его снижения в сезон отпусков]», — отметил Песков.
Отпускной сезон в России начнется уже с понедельника, 3 июня. ВСУ участили попытки обстрелов Крыма, прежде всего, в направлении Крымского моста, а также Севастополя. В последнее время активизировались также атаки на Краснодарский край.
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