Песков: опасности снижения турпотока на юг России нет

30 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В Кремле не видят рисков для снижения туристического потока на юг России из-за атак ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рисков снижения туристического потока на юг России на фоне участившихся попыток ВСУ атаковать Крымский полуостров, а теперь и Краснодарский край, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Туристический поток остается весьма высоким круглогодичным. Сейчас мы не видим такой опасности [его снижения в сезон отпусков]», — отметил Песков. Отпускной сезон в России начнется уже с понедельника, 3 июня. ВСУ участили попытки обстрелов Крыма, прежде всего, в направлении Крымского моста, а также Севастополя. В последнее время активизировались также атаки на Краснодарский край. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рисков снижения туристического потока на юг России на фоне участившихся попыток ВСУ атаковать Крымский полуостров, а теперь и Краснодарский край, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Туристический поток остается весьма высоким круглогодичным. Сейчас мы не видим такой опасности [его снижения в сезон отпусков]», — отметил Песков. Отпускной сезон в России начнется уже с понедельника, 3 июня. ВСУ участили попытки обстрелов Крыма, прежде всего, в направлении Крымского моста, а также Севастополя. В последнее время активизировались также атаки на Краснодарский край.