ВС РФ уничтожили катера ВСУ в Черном море

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Военные Черноморского флота уничтожили четыре катера ВСУ в Черном море, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ провели успешную операцию по уничтожению украинских катеров в Черном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении. Всего оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

В северо-западной части акватории Черного моря 29 мая также был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ. Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени.

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ВС РФ провели успешную операцию по уничтожению украинских катеров в Черном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении. Всего оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах. В северо-западной части акватории Черного моря 29 мая также был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ. Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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