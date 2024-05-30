ВС РФ уничтожили катера ВСУ в Черном море

ВС РФ провели успешную операцию по уничтожению украинских катеров в Черном море. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении. Всего оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.
В северо-западной части акватории Черного моря 29 мая также был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВСУ. Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени.
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