Челябинцев предупредили о жаре и грозах

Челябинский гидрометцентр сообщил о жаре и грозах в начале лета
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, лето, жара, воробей, фонтан
Синоптики обещают жару и ливни Фото:

В Челябинской области с 1 июня ожидается жаркая погода, которая, по предварительным прогнозам, сохранится всю первую неделю лета. На юге региона будут бушевать грозы, сообщили URA.RU синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Начало лета будет жарким, уже в эти выходные, 1 и 2 июня, столбики термометров превысят 25 градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы», — рассказали URA.RU метеорологи.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе не ожидается существенного похолодания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погоду в Челябинской области аномальной, подразумевая жаркую погоду днем и заморозки по ночам. Кроме того, в ряде районов региона с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти.

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В Челябинской области с 1 июня ожидается жаркая погода, которая, по предварительным прогнозам, сохранится всю первую неделю лета. На юге региона будут бушевать грозы, сообщили URA.RU синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Начало лета будет жарким, уже в эти выходные, 1 и 2 июня, столбики термометров превысят 25 градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы», — рассказали URA.RU метеорологи. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе не ожидается существенного похолодания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погоду в Челябинской области аномальной, подразумевая жаркую погоду днем и заморозки по ночам. Кроме того, в ряде районов региона с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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