Челябинцев предупредили о жаре и грозах

Челябинский гидрометцентр сообщил о жаре и грозах в начале лета

30 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают жару и ливни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 1 июня ожидается жаркая погода, которая, по предварительным прогнозам, сохранится всю первую неделю лета. На юге региона будут бушевать грозы, сообщили URA.RU синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Начало лета будет жарким, уже в эти выходные, 1 и 2 июня, столбики термометров превысят 25 градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы», — рассказали URA.RU метеорологи. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе не ожидается существенного похолодания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погоду в Челябинской области аномальной, подразумевая жаркую погоду днем и заморозки по ночам. Кроме того, в ряде районов региона с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с 1 июня ожидается жаркая погода, которая, по предварительным прогнозам, сохранится всю первую неделю лета. На юге региона будут бушевать грозы, сообщили URA.RU синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Начало лета будет жарким, уже в эти выходные, 1 и 2 июня, столбики термометров превысят 25 градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы», — рассказали URA.RU метеорологи. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе не ожидается существенного похолодания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погоду в Челябинской области аномальной, подразумевая жаркую погоду днем и заморозки по ночам. Кроме того, в ряде районов региона с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти.