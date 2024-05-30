Челябинцев предупредили о жаре и грозах

В Челябинской области с 1 июня ожидается жаркая погода, которая, по предварительным прогнозам, сохранится всю первую неделю лета. На юге региона будут бушевать грозы, сообщили URA.RU синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Начало лета будет жарким, уже в эти выходные, 1 и 2 июня, столбики термометров превысят 25 градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы», — рассказали URA.RU метеорологи.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе не ожидается существенного похолодания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погоду в Челябинской области аномальной, подразумевая жаркую погоду днем и заморозки по ночам. Кроме того, в ряде районов региона с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!