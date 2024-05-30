Вильфанд назвал погоду в Екатеринбурге и Челябинске аномальной

Вильфанд: заморозки в Свердловской и Челябинской областях будут до конца недели
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Подготовка к Дню Победы. Екатеринбург, непогода, улица, холод, дождь в городе, зонты
Холода продлятся как минимум несколько дней Фото:

На севере Урала и в густонаселенных районах Сибири установилась аномальная температура воздуха до 7-11 градусов ниже климатической нормы. Заморозки в Свердловской и Челябинской областях сохранятся до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально низкие температуры установились в 12 регионах Урала. До конца недели сохранятся заморозки в Свердловской и Челябинской областях», — сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра.

По данным синоптика Алексея Пулина, в Свердловской области этой ночью температура местами составляет до -6 градусов. По его прогнозам в ночь 31 мая — при прояснениях до -2…-4 по всей территории области.

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На севере Урала и в густонаселенных районах Сибири установилась аномальная температура воздуха до 7-11 градусов ниже климатической нормы. Заморозки в Свердловской и Челябинской областях сохранятся до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Аномально низкие температуры установились в 12 регионах Урала. До конца недели сохранятся заморозки в Свердловской и Челябинской областях», — сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра. По данным синоптика Алексея Пулина, в Свердловской области этой ночью температура местами составляет до -6 градусов. По его прогнозам в ночь 31 мая — при прояснениях до -2…-4 по всей территории области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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