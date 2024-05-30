Вильфанд назвал погоду в Екатеринбурге и Челябинске аномальной

На севере Урала и в густонаселенных районах Сибири установилась аномальная температура воздуха до 7-11 градусов ниже климатической нормы. Заморозки в Свердловской и Челябинской областях сохранятся до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Аномально низкие температуры установились в 12 регионах Урала. До конца недели сохранятся заморозки в Свердловской и Челябинской областях», — сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра.
По данным синоптика Алексея Пулина, в Свердловской области этой ночью температура местами составляет до -6 градусов. По его прогнозам в ночь 31 мая — при прояснениях до -2…-4 по всей территории области.
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