В Екатеринбурге появилось информационное агентство «Сигнал. Урал»

Полноценно издание начинает работать с 30 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

В Екатеринбурге запустили новое информационное агентство «Сигнал. Урал» под руководством Александра Кириллова — бывшего шеф-редактора URA.RU и ЕАН, автора одного из анонимных telegram-каналов. На сайте проекта медиаменеджер пояснил, для кого создавалось СМИ и чем оно планирует заниматься.

«Чей это проект? Мой, личный, персональный. Я являюсь одновременно владельцем компании-учредителя, директором и главным редактором. По крайней мере, пока так. В работе согласились поучаствовать несколько журналистов, имена которых вы увидите под уже опубликованными материалами. Будем разрастаться, те кто хотел бы присоединиться — пишите, пообщаемся», — написал Кириллов в новости-знакомстве.

Редакция будет освещать темы Свердловской области, а упор делать на Екатеринбург и эксклюзивность — «без лунных календарей для садоводов и инструкций, как удалить присосавшегося клеща». Целевая аудитория «Сигнал. Урал» — это активные люди, открытые миру, которые не приемлют недосказанности, тайн и закрытых тем. Кириллов говорит, что сайт выглядит простым и понятным: в нем есть подрубрики «Актуально сегодня», «Власть и политика», «Жизнь на Урале», «Дела и деньги», «Мнения», «СВО», «Культура» и «Погода».

Сайт пока подтормаживает, а внешне заметны отсылки к ЕАН — знак молнии в разделе «Актуально» и оранжевый цвет логотипа агентства, и «Уральскому меридиану» — при прокручивании новости сбоку вылезает кот, только в новом СМИ он подсказывает прогноз погоды.

Судя по первым публикациям, журналистов в команде пока не очень много — около трех. Редакция расположилась в том же здании, где раньше сидела закрывшаяся после начала СВО интернет-газета Znak, — на Мамина-Сибиряка, 126.

Кириллов покинул ЕАН в сентябре 2023 года, в агентстве он проработал шесть с половиной лет. В URA.RU Кириллов работал в 2013—2016 годах, а до этого трудился в департаменте информполитики региона. О том, что медиаменеджер запускает новое издание, стало известно 21 мая.