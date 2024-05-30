Врио мэра Тюмени назначат в гордуме 31 мая

Руслан Кухарук сложит полномочия на заседании в городской думе Тюмени
Временно исполняющего обязанности мэра Тюмени депутаты гордумы выберут 31 мая. Там же Руслан Кухарук сообщит о своей отставке, сообщили URA.RU источники из тюменского внутрипола.
«31 мая в городской думе Тюмени Руслан Кухарук сложит свои полномочия. Также будет назначен временно исполняющий обязанности мэра города», — поделился источник из тюменского внутрипола.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о своей отставке. Ее принял президент Владимир Путин. Место исполняющего обязанности губернатора автономного округа занял тюменский мэр Руслан Кухарук.
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