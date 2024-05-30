Врио мэра Тюмени назначат в гордуме 31 мая

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Руслан Кухарук сложит полномочия на заседании в городской думе Тюмени
Руслан Кухарук сложит полномочия на заседании в городской думе Тюмени Фото:

Временно исполняющего обязанности мэра Тюмени депутаты гордумы выберут 31 мая. Там же Руслан Кухарук сообщит о своей отставке, сообщили URA.RU источники из тюменского внутрипола. 

«31 мая в городской думе Тюмени Руслан Кухарук сложит свои полномочия. Также будет назначен временно исполняющий обязанности мэра города», — поделился источник из тюменского внутрипола. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о своей отставке. Ее принял президент Владимир Путин. Место исполняющего обязанности губернатора автономного округа занял тюменский мэр Руслан Кухарук.

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Временно исполняющего обязанности мэра Тюмени депутаты гордумы выберут 31 мая. Там же Руслан Кухарук сообщит о своей отставке, сообщили URA.RU источники из тюменского внутрипола.  «31 мая в городской думе Тюмени Руслан Кухарук сложит свои полномочия. Также будет назначен временно исполняющий обязанности мэра города», — поделился источник из тюменского внутрипола.  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о своей отставке. Ее принял президент Владимир Путин. Место исполняющего обязанности губернатора автономного округа занял тюменский мэр Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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