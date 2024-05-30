Автор конституции Украины признал Зеленского нелегитимным

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Владимир Зеленский не является легитимным руководителем Украины, заявил Дмитрий Табачник
Владимир Зеленский не является легитимным руководителем Украины, заявил Дмитрий Табачник Фото:

Статус украинского лидера Владимира Зеленского как легитимного главы Украины прекратился 20 мая, поэтому сейчас он является нелегитимным руководителем страны. Об этом заявил автор украинской Конституции Дмитрий Табачник.

«После 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины», — передает слова Табачника РИА Новости. Он добавил, что об этом ясно говорят нормы Конституции. Нелегитимность Зеленского была специально сконструирована, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заключил Табачник.

Срок президентства Зеленского в Украине закончился 20 мая, но новые выборы не состоялись, так как военное положение в стране было продлено. Киев считает Зеленского «законным президентом» до новых выборов, но, согласно международным договорам, он потерял легитимность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с полномочиями Владимира Зеленского, потерявшего легитимность, требует юридического анализа, передает Life

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Статус украинского лидера Владимира Зеленского как легитимного главы Украины прекратился 20 мая, поэтому сейчас он является нелегитимным руководителем страны. Об этом заявил автор украинской Конституции Дмитрий Табачник. «После 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины», — передает слова Табачника РИА Новости. Он добавил, что об этом ясно говорят нормы Конституции. Нелегитимность Зеленского была специально сконструирована, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заключил Табачник. Срок президентства Зеленского в Украине закончился 20 мая, но новые выборы не состоялись, так как военное положение в стране было продлено. Киев считает Зеленского «законным президентом» до новых выборов, но, согласно международным договорам, он потерял легитимность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с полномочиями Владимира Зеленского, потерявшего легитимность, требует юридического анализа, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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