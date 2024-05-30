Что известно о задержанном ФСБ главном архитекторе Чебаркульского района Прохорове

В администрации Чебаркульского района Челябинской области 30 мая сотрудники регионального управления ФСБ провели обыски. В результате был задержан начальник управления строительства, ЖКХ и архитектуры района Олег Прохоров. Что известно о задержанном VIP-чиновнике — в материале URA.RU.
Карьера Прохорова
Прохоров начал свою профессиональную карьеру архитектора в 1997 году. До назначения на пост главы управления строительства, ЖКХ и архитектуры Чебаркульского района занимал должность начальника отдела архитектуры и градостроительства в этом же управлении. Согласно сервису СБИС, с мая 2021 года он стал руководителем управления.
Вновь оказался под следствием
Прохорова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Это уже второй раз, когда чиновник оказался под следствием. В августе 2019 года его уже задерживали. Правда тогда дело разворачивалось вокруг махинаций с земельными участками, которые были проданы по заниженной стоимости.
Новое уголовное дело в отношении Прохорова
Сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули в администрацию Чебаркульского района 30 мая. Прохоров был задержан, его увезли на допрос. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее за собой причинение тяжких последствий).
Суть обвинений
Следствие полагает, что Прохоров выдал разрешение на строительство домов вблизи газопровода. Это, в свою очередь, могло привести к нарушению безопасности, так как газ мог в любой момент взорваться.
Имущество Прохорова могут арестовать
В рамках разработки уголовного дела на имущество Прохорова могут наложить арест. По данным URA.RU, чиновник владеет четырехкомнатной квартирой. Также на него оформлен земельный участок у озера Большой Кременкуль. Передвигается Прохоров на новой OMODA С5 с «крутыми» номерами. Все это, в случае предъявления обвинений, могут арестовать.
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