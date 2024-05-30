СМИ запустили фейк об экс-губернаторе ХМАО Комаровой в день ее отставки

Федеральные СМИ в день отставки губернатора Югры Натальи Комаровой не упустили возможность припомнить ей самые громкие скандалы. Telegram-каналы Mash и Baza заявили, что она якобы предстанет перед судом по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за высказывания «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», и заплатит штраф.
«Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова предстанет перед судом в Нижневартовске 13 июня. Все из-за административного дела о дискредитации ВС РФ, которое возбудили в апреле. Если вину признают, ей грозит штраф до 200 тысяч», — пишет Mash. Аналогичное сообщение опубликовал ряд других медиа.
Информация размещена на сайте Нижневартовского горсуда. Согласно картотеке, 13 июня состоится заседание по делу об АПН по статье за дискредитацию. Привлекаемым лицом указана Комарова.
Однако инсайдер сообщил, что из-за особенностей картотеки в ней указана только фамилия лица, которого пытались привлечь к ответственности изначально. Но здесь речь идет о другом человеке. «В суде будет обжаловаться решение должностного лица, который вынес постановление в адрес экс-губернатора, она не является привлекаемым к ответственности лицом», — отметил собеседник агентства.
Депполитики ХМАО официально опроверг информацию о дискредитации ВС РФ экс-губернатором Комаровой. На нее не был составлен протокол об административном правонарушении, и она не является фигурантом дела. В ведомстве назвали подобные сообщения фейком. «В Нижневартовском городском суде 13 июня будет рассматриваться жалоба Рябцева на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП в отношении Комаровой. Такое решение было принято должностным лицом УМВД России по Нижневартовску в связи с отсутствием состава административного правонарушения — это показали результаты проведенного лингвистического исследования», — прокомментировали в ДВП.
Тюменский активист Юрий Рябцев, который заявил на Комарову в полицию, получил ответ об отказе в возбуждении дела об АПН. В переписке с журналистом он подтвердил, что обжалует постановление об отказе, который в его адрес был направлен главой УМВД Нижневартовска Фанисом Хаматовым. Пока никакие штрафы Комаровой не грозят, однако Рябцев будет ходатайствовать о привлечении ее к ответственности и намерен настаивать на проведении лингвистической экспертизы.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию трансфера власти в ХМАО. Губернатора Комарову на посту главы региона займет экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук.
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