В МИД РФ рассказали об усилиях по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян

МИД РФ: принимаются огромные усилия для освобождение удерживаемых ХАМАС россиян

30 мая 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился с родными удерживаемых ХАМАС россиян Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU МИД РФ принимает огромные усилия для скорейшего освобождения россиян, которых удерживают представители движения ХАМАС. Об этом на встрече с родственниками заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников. Этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение», — говорится в сообщении МИД РФ со встречи Богданова с родственниками россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Комплексная работа в этом направлении будет продолжена. Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию. Палестинская группировка «Исламский джихад»* (признана в РФ террористической организацией) ранее опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым. Мужчину захватили представители движения ХАМАС. Труфанов, имеющий также израильское гражданство, появился в ролике с обращением к израильтянам. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД РФ принимает огромные усилия для скорейшего освобождения россиян, которых удерживают представители движения ХАМАС. Об этом на встрече с родственниками заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников. Этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение», — говорится в сообщении МИД РФ со встречи Богданова с родственниками россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Комплексная работа в этом направлении будет продолжена. Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию. Палестинская группировка «Исламский джихад»* (признана в РФ террористической организацией) ранее опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым. Мужчину захватили представители движения ХАМАС. Труфанов, имеющий также израильское гражданство, появился в ролике с обращением к израильтянам. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией