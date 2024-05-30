В МИД РФ рассказали об усилиях по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян

МИД РФ принимает огромные усилия для скорейшего освобождения россиян, которых удерживают представители движения ХАМАС. Об этом на встрече с родственниками заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников. Этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение», — говорится в сообщении МИД РФ со встречи Богданова с родственниками россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Комплексная работа в этом направлении будет продолжена.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию. Палестинская группировка «Исламский джихад»* (признана в РФ террористической организацией) ранее опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым. Мужчину захватили представители движения ХАМАС. Труфанов, имеющий также израильское гражданство, появился в ролике с обращением к израильтянам.
*«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией
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МИД РФ принимает огромные усилия для скорейшего освобождения россиян, которых удерживают представители движения ХАМАС. Об этом на встрече с родственниками заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников. Этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение», — говорится в сообщении МИД РФ со встречи Богданова с родственниками россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Комплексная работа в этом направлении будет продолжена. Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию. Палестинская группировка «Исламский джихад»* (признана в РФ террористической организацией) ранее опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым. Мужчину захватили представители движения ХАМАС. Труфанов, имеющий также израильское гражданство, появился в ролике с обращением к израильтянам. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией