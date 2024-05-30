Екатеринбуржца, пристававшего к девушкам, отправили в психбольницу

Студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, который приставал к девушкам в Екатеринбурге, отправили в стационар психиатрической больницы. Такое решение принял Октябрьский районный суд.
«Врачи посчитали случай Гребенкина непростым. Если его признают невменяемым, то его отправят на принудительное лечение», — пишет издание 66.ru со ссылкой на решение суда.
Уточняется, что в течение месяца специалисты будут решать, вменяем ли студент. От этого будет зависеть итоговое решение суда.
Сообщалось, что на Гребенкина завели второе уголовное дело, так как он залил перцовым баллончиком парня, заступившегося за одну из пострадавших. С февраля на парня пожаловались как минимум четыре девушки. В ночь на 3 апреля он пытался улететь в Москву, но был задержан в аэропорту Кольцово.
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