30 мая 2024

Всемирный банк: Россия стала четвертой экономикой мира

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
Россия заняла четвертое место в 2021 году с долей в 3,8% от мирового ВВП Фото:

Россия вышла на четвертую строчку в рейтинге экономик мира по паритету покупательских способностей. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных Всемирного банка, доля страны по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) мира достигла 3,8% в 2021 году.

«Россия обошла Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%)», — сообщает источник РИА Новости. Этот ресурс РФ закрепится на четвертом месте в мировой экономике.

По данным Всемирного банка, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в экономической иерархии, с ВВП в 35 триллионов долларов по итогам прошлого года. Следом за КНР идут США с показателем в 27,4 трлн долларов в 2023 году и Индия на третьем месте с 14,6 трлн долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия должна к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. С таким поручение он обратился к правительству.

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Россия вышла на четвертую строчку в рейтинге экономик мира по паритету покупательских способностей. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных Всемирного банка, доля страны по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) мира достигла 3,8% в 2021 году. «Россия обошла Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%)», — сообщает источник РИА Новости. Этот ресурс РФ закрепится на четвертом месте в мировой экономике. По данным Всемирного банка, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в экономической иерархии, с ВВП в 35 триллионов долларов по итогам прошлого года. Следом за КНР идут США с показателем в 27,4 трлн долларов в 2023 году и Индия на третьем месте с 14,6 трлн долларов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия должна к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. С таким поручение он обратился к правительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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