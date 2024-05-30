Всемирный банк: Россия стала четвертой экономикой мира

Россия вышла на четвертую строчку в рейтинге экономик мира по паритету покупательских способностей. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных Всемирного банка, доля страны по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) мира достигла 3,8% в 2021 году.
«Россия обошла Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%)», — сообщает источник РИА Новости. Этот ресурс РФ закрепится на четвертом месте в мировой экономике.
По данным Всемирного банка, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в экономической иерархии, с ВВП в 35 триллионов долларов по итогам прошлого года. Следом за КНР идут США с показателем в 27,4 трлн долларов в 2023 году и Индия на третьем месте с 14,6 трлн долларов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия должна к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. С таким поручение он обратился к правительству.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.