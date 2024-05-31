Карлсон назвал только одно условие, при котором Трамп станет президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп может победить на следующих президентских выборах, если его не убьют. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Трамп выиграет выборы, если его не убьют первым», — написал Карлсон на своей странице в соцсети Х. Это произошло после того, как бывшего американского лидера признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам.
Дональда Трампа признал виновным в фальсификации финансовой документации суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). В суде заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд и позже его юрист заплатил ей крупную сумму за молчание. Следствие считает, что так Трамп повлиял на исход президентских выборов.
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