Карлсон назвал только одно условие, при котором Трамп станет президентом США

Карлсон считает, что Трамп победит на президентских выборах, если его не убьют
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Ранее Трампа признали виновным в фальсификации документов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп может победить на следующих президентских выборах, если его не убьют. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Трамп выиграет выборы, если его не убьют первым», — написал Карлсон на своей странице в соцсети Х. Это произошло после того, как бывшего американского лидера признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам.

Дональда Трампа признал виновным в фальсификации финансовой документации суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). В суде заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд и позже его юрист заплатил ей крупную сумму за молчание. Следствие считает, что так Трамп повлиял на исход президентских выборов.

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Экс-президент США Дональд Трамп может победить на следующих президентских выборах, если его не убьют. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. «Трамп выиграет выборы, если его не убьют первым», — написал Карлсон на своей странице в соцсети Х. Это произошло после того, как бывшего американского лидера признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам. Дональда Трампа признал виновным в фальсификации финансовой документации суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). В суде заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд и позже его юрист заплатил ей крупную сумму за молчание. Следствие считает, что так Трамп повлиял на исход президентских выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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