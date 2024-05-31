Как правильно торговаться при покупке авто

Чтобы получить большую скидку при покупке поддержанного автомобиля, необходимо соблюсти три правила: создать доверительную атмосферу, запросить подробности состояния автомобиля, переходить к торгам только в самом конце. Такие советы дал директор по продажам «СберАвто» Станислав Бабух.
«Во-первых, следует создать доверительную атмосферу. Приятное начало разговора с продавцом станет первым шагом навстречу торгу. При первом общении следует запросить подробности состояния автомобиля, историю его технического обслуживания, узнать о случившихся ДТП и их последствиях. Важно вооружиться конкретными аргументами: подкрепленный ссылками на источники довод. Обычно продавец уже закладывает в стоимость автомобиля скидку и при первой попытке снижения цены озвучивает от 50% до 100% от этой суммы. Таким образом, без особых усилий можно добиться скидки в 1,5–2 раза выше первоначально озвученной», — рассказал Бабух «Известиям».
Стоит начинать торг именно в конце, потому что продавцу будет сложнее отпустить клиента после длительного осмотра и диалога из-за сомнения в незначительных деталях, чем решиться на скидку. При этом, вопрос о возможности торга будет уместен еще при первом телефонном звонке, но конкретные договоренности должны достигаться только после всех трех этапов.
Владельцам автомобилей в России нельзя свободно ездить по дорогам сразу после покупки автомобиля — необходимо зарегистрировать его в ГИБДД и Гостехнадзоре. Соответствующее заявление можно подать онлайн, однако после необходимо будет посетить автоинспекцию очно.
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