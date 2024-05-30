30 мая 2024

Фадеев объявил о премьере песни про Салтанат Нукенову

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, микрофон
Песня вышла 31 мая Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, объявил о выходе песни «SALTA». Об этом он рассказал в своих соцсетях. Песня посвящена Салтанат Нукеновой, которую жестоко убил ее муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

«Я хотел, чтобы она жила в этой песне. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале.

Ранее продюсер анонсировал выход песни про Салтанат. Он писал, что трек выйдет 31 мая.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, объявил о выходе песни «SALTA». Об этом он рассказал в своих соцсетях. Песня посвящена Салтанат Нукеновой, которую жестоко убил ее муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. «Я хотел, чтобы она жила в этой песне. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале. Ранее продюсер анонсировал выход песни про Салтанат. Он писал, что трек выйдет 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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