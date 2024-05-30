Фадеев объявил о премьере песни про Салтанат Нукенову

Песня вышла 31 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, объявил о выходе песни «SALTA». Об этом он рассказал в своих соцсетях. Песня посвящена Салтанат Нукеновой, которую жестоко убил ее муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

«Я хотел, чтобы она жила в этой песне. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале.

Ранее продюсер анонсировал выход песни про Салтанат. Он писал, что трек выйдет 31 мая.