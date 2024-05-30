30 мая 2024

Уральский дрон «Упырь» серийно поставляют в войска ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство fpv-дрона Упырь. Екатеринбург, fpv дрон, фпв дрон, дрон упырь, сборка фпв дрона, производство квадрокоптеров
Дроны выполняют задачи в зоне СВО Фото:
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FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками, при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Об этом URA.RU рассказал руководитель производства Владимир.

«Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — поделился разработчик.

По его словам, в регионе действует учебный центр, откуда выпускаются специалисты, обученные FPV-пилотированию. Также в учреждении обучают медицинским и инженерным навыкам.

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками, при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Об этом URA.RU рассказал руководитель производства Владимир. «Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — поделился разработчик. По его словам, в регионе действует учебный центр, откуда выпускаются специалисты, обученные FPV-пилотированию. Также в учреждении обучают медицинским и инженерным навыкам. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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