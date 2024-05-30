Уральский дрон «Упырь» серийно поставляют в войска ЦВО

31 мая 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Дроны выполняют задачи в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками, при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Об этом URA.RU рассказал руководитель производства Владимир. «Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — поделился разработчик. По его словам, в регионе действует учебный центр, откуда выпускаются специалисты, обученные FPV-пилотированию. Также в учреждении обучают медицинским и инженерным навыкам. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками, при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Об этом URA.RU рассказал руководитель производства Владимир. «Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — поделился разработчик. По его словам, в регионе действует учебный центр, откуда выпускаются специалисты, обученные FPV-пилотированию. Также в учреждении обучают медицинским и инженерным навыкам. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.