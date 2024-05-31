Челябинская область с зарплатой сварщика в 120 тысяч обогнала Свердловскую

HeadHunter: челябинские сварщики стали зарабатывать больше свердловских
© Служба новостей «URA.RU»
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Труд сварщика в Челябинской области стал оплачиваться выше
Труд сварщика в Челябинской области стал оплачиваться выше Фото:

Средняя зарплата сварщиков в Челябинской области в 120,1 тысячи рублей превысила показатель Свердловской области. Как рассказала пресс-служба сервиса HeadHunter, в соседнем регионе сварщики зарабатывают по 108,8 тысячи рублей.

«За первые пять месяцев текущего года средняя зарплата сварщика в Челябинской области увеличилась на 17% и составила 120,1 тысячи рублей. В Свердловской области показатель составил 108,8 тысячи», — отметили в HeadHunter.

В Тюменской области рабочие данной специальности среднем могут заработать 129,5 тысячи рублей. Больше всех сварщики получают в ЯНАО. В округе их доход достиг 180 тысяч рублей.

На Южном Урале сложился один из самых низких показателей конкуренции за рабочие места среди сварщиков в УрФО. На одну вакансию приходится всего 1,8 резюме. В то же время, в целом по России это соотношение составляет 2,2 резюме на вакансию.

Регион вошел в десятку в стране по количеству открытых рабочих мест для сварщиков. Это обстоятельство говорит о высоком спросе на специалистов данной категории.

Челябинская область активно развивает промышленные отрасли, включая строительство и металлообработку. Тренд способствует росту числа рабочих мест и повышению зарплатных ставок. В строительстве открылась каждая пятая вакансия сварщиков. Также наибольший спрос на этих рабочих сложился в металлургии (17% вакансий) и тяжелом машиностроении (10%).

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Средняя зарплата сварщиков в Челябинской области в 120,1 тысячи рублей превысила показатель Свердловской области. Как рассказала пресс-служба сервиса HeadHunter, в соседнем регионе сварщики зарабатывают по 108,8 тысячи рублей. «За первые пять месяцев текущего года средняя зарплата сварщика в Челябинской области увеличилась на 17% и составила 120,1 тысячи рублей. В Свердловской области показатель составил 108,8 тысячи», — отметили в HeadHunter. В Тюменской области рабочие данной специальности среднем могут заработать 129,5 тысячи рублей. Больше всех сварщики получают в ЯНАО. В округе их доход достиг 180 тысяч рублей. На Южном Урале сложился один из самых низких показателей конкуренции за рабочие места среди сварщиков в УрФО. На одну вакансию приходится всего 1,8 резюме. В то же время, в целом по России это соотношение составляет 2,2 резюме на вакансию. Регион вошел в десятку в стране по количеству открытых рабочих мест для сварщиков. Это обстоятельство говорит о высоком спросе на специалистов данной категории. Челябинская область активно развивает промышленные отрасли, включая строительство и металлообработку. Тренд способствует росту числа рабочих мест и повышению зарплатных ставок. В строительстве открылась каждая пятая вакансия сварщиков. Также наибольший спрос на этих рабочих сложился в металлургии (17% вакансий) и тяжелом машиностроении (10%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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