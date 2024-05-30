30 мая 2024

В Челябинской области возобновили регистрацию автомобилей после сбоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы снова могут регистрировать авто
Челябинцы снова могут регистрировать авто Фото:

В Челябинской области 31 мая возобновили регистрацию автомобилей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, сбой в программном обеспечении устранен.

«Технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска устранен. Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме», — отметили в ГАИ.

О возникшей проблеме автоинспекция заявила утром 31 мая. Это не первая остановка работы. Аналогичная ситуация уже наблюдалась тремя днями раньше, 28 мая.

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В Челябинской области 31 мая возобновили регистрацию автомобилей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, сбой в программном обеспечении устранен. «Технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска устранен. Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме», — отметили в ГАИ. О возникшей проблеме автоинспекция заявила утром 31 мая. Это не первая остановка работы. Аналогичная ситуация уже наблюдалась тремя днями раньше, 28 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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