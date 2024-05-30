В Челябинской области возобновили регистрацию автомобилей после сбоя

В Челябинской области 31 мая возобновили регистрацию автомобилей. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, сбой в программном обеспечении устранен.
«Технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска устранен. Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме», — отметили в ГАИ.
О возникшей проблеме автоинспекция заявила утром 31 мая. Это не первая остановка работы. Аналогичная ситуация уже наблюдалась тремя днями раньше, 28 мая.
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