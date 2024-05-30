Челябинским школьникам рассказали, как попасть на «Атомный выпускной»

В Челябинске в ночь с 28 на 29 июня для выпускников 11-ых классов в парке имени Гагарина пройдет «Атомный выпускной». Поздравить школьников с окончанием школы приедут популярная музыкальная группа и блогер-миллионник. А о том, как попасть на городской выпускной, сообщили 31 мая в пресс-службе «Атомного выпускного».
«Все желающие одиннадцатиклассники могут попасть на выпускной, обратившись к своему классному руководителю. Списки формируются до 5 июня», — сообщили в пресс-службе.
Первый «Атомный выпускной» провели в 2023 году. С прошлого года правила посещения не изменились. Классные руководители формируют списки участников в своих школах, а далее передают данные директору, после чего ученик автоматически проходит регистрацию на мероприятие. На выпускной смогут пройти только те школьники, которые будут завялены в списках.
Ранее стало известно, что хедлайнерами городского выпускного станут группа «The Hatters», DJ DUMCHENKOV и музыкальный блогер ARSLAN. В 2023 году губернатор Челябинской области Текслер пригласил подростков на первый «Атомный выпускной — 2023». Тогда на сцене выступили рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers.
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